Live TMW Como, Valle: "Non so come stia Morata. Non ha fatto gol, ma lo appoggeremo sempre"

18.11 - Alex Valle, terzino sinistro del Como, ha presenziato in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro il Cagliari al Sinigaglia: "Credo che questo tipo di squadra sia venuto a casa nostra ad aspettarci. Hanno un'idea precisa di come giocare e difendersi, ma a noi è mancato l'ultimo passaggio e il gol".

Come giudichi il percorso finora? Con 18 punti? L'obiettivo è l'Europa...

"Sì, è un obiettivo raggiungibile. Lo spogliatoio è ambizioso, il mister ci prova ogni giorno a dare questa mentalità ambiziosa, dal primo giorno ce l'ha trasmesso. Competere in Champions è stata una cosa meravigliosa in carriera, una delle cose più belle nella mia vita. Se giochiamo tutti uniti e con la stessa mentalità, possiamo aspirarlo".

Seconda volta che il Como pareggia 0-0. C'è un problema in attacco?

"Siamo in una posizione migliorare dell'anno scorso, ma le squadre si preparano meglio contro di noi. Credo che alla fine siamo migliorati rispetto all'anno scorso, ma lavoriamo ogni settimana per migliorare, soprattutto nell'ultima parte del campo. Con l'ultimo passaggio, per poi arrivare al gol".

Hai giocato molto alto, sulla fascia. Palestra però l'hai sofferto...

"Sì, il nostro modello di gioco dominante e offensivo può portare dei rischi, ma dobbiamo essere preparati già per poter difendere dopo. È stata una gara difficile, questa squadra in casa e fuori però giocano molto di contropiede".

Che aspetto tattico ha cambiato nella seconda parte di partita col Cagliari Fabregas?

"Ci voleva pazienza ed essere attenti in difesa, perché in qualsiasi momento il Cagliari avrebbe potuto sorprenderci".

TMW - Hai visto Morata un po’ sconsolato? Te lo chiedo perché vi ho visti molto uniti, anche quando Sergi Roberto si è infortunato lo ha seguito subito per aiutarlo...

"Morata aiuta tutti, sempre. Oggi non ha fatto gol, non so come stia ora però lo appoggiamo molto. Nel momento in cui farà gol lo appoggeremo altrettanto".