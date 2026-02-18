Bastoni chiede scusa, l'Inter si concentra sul Bodo/Glimt. QS titola: "Nervi di ghiaccio"

Champions League e Serie A sono gli argomenti di spicco della prima pagina odierna di QS. Il titolo di apertura è per l'Inter, impegnata questa sera nella fredda Norvegia contro il Bodo/Glimt: "Inter, nervi di ghiaccio. Bastoni chiede scusa, sfida sottozero in casa del Bodo".

Di spalla di parla invece di Milan-Como, recupero della 24esima giornata di Serie A in programma oggi a San Siro ("Milan-Como a San Siro, Leao è il dubbio di Allegri"), ma anche delle due sconfitte incassate ieri dalle due italiane in Champions League, con la Juve ko 5-2 contro il Galatasaray e l'Atalanta battuta 2-0 dal Borussia Dortmund: "Juve in 10, il Gala ne fa 5. L'Atalanta ko a Dortmund".



"Come spiego il crollo? Lo spiego perché quando in queste partite fai certe leggerezze poi diventa tutto amplificato - le parole di Luciano Spalletti nella conferenza post partita -. Noi abbiamo commesso troppe leggerezze e poi l'inferiorità numerica ha reso tutto più difficile. In tutti i gol ci abbiamo messo del nostro. Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. Questa sera non siamo stati bravi a gestirla e far vedere questa qualità. Oggi abbiamo fatto passi indietro sotto l'aspetto del carattere e delle personalità. Ora dobbiamo cambiare il registro. Il rosso di Cabal?Cabal è un ragazzo sensibile e professionista esemplare e forse subisce questi carichi di responsabilità. A volte gli capita di non riuscire a controllarsi, perché è passato troppo poco da un giallo e l'altro. Però abbiamo pagato troppo caro quella che è stata questa situazione. Poi ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo fatto 3 errori peggiorando la situazione. Noi proveremo a rimontare questa situazione e vorrei vederlo. Ora bisogna prendere in considerazione di fare qualcosa di differente".