"Juve disastro in Turchia, Champions in bilico". La prima pagina de La Stampa

Un 5-2, quello incassato dalla Juventus a Istanbul contro il Galatasaray, che non fa altro che complicare la cosa agli ottavi di Champions League. I bianconeri cadono con un risultato pesante in casa del Galatasaray dopo aver ribaltato l'iniziale vantaggio con la doppietta di Koopmeiners. Poi il crollo: "Juve disastro in Turchia, Champions in bilico" titola oggi La Stampa nel taglio basso della sua prima pagina.

"Come spiego il crollo? Lo spiego perché quando in queste partite fai certe leggerezze poi diventa tutto amplificato - le parole di Luciano Spalletti nella conferenza post partita -. Noi abbiamo commesso troppe leggerezze e poi l'inferiorità numerica ha reso tutto più difficile. In tutti i gol ci abbiamo messo del nostro. Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. Questa sera non siamo stati bravi a gestirla e far vedere questa qualità. Oggi abbiamo fatto passi indietro sotto l'aspetto del carattere e delle personalità. Ora dobbiamo cambiare il registro. Il rosso di Cabal?Cabal è un ragazzo sensibile e professionista esemplare e forse subisce questi carichi di responsabilità. A volte gli capita di non riuscire a controllarsi, perché è passato troppo poco da un giallo e l'altro. Però abbiamo pagato troppo caro quella che è stata questa situazione. Poi ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo fatto 3 errori peggiorando la situazione. Noi proveremo a rimontare questa situazione e vorrei vederlo. Ora bisogna prendere in considerazione di fare qualcosa di differente".