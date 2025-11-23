Torino, come sostituire Simeone? Baroni: "Da Ngonge ad Aboukhlal, le possibili soluzioni"

Il Torino ha perso Giovanni Simeone per infortunio. Alla vigilia della partita contro il Como l'allenatore Marco Baroni si è soffermato anche su questo tema e sui possibili sostituti: "Siamo dispiaciuti, Simeone è un riferimento e fortunatamente speriamo che la sua assenza sia per poche gare. Abbiamo giocatori che possono sostituirlo", le sue parole in conferenza stampa.

Come ha visto Adams?

"Sta bene, anche per la qualificazione con la Scozia: è stato un bel premio. Ora sa che deve passare dalle prestazioni con il Toro, lui è in crescita e sarà un riferimento importante. Lo è stato fino ad adesso, quando parlo di alternanza intendo che per me sono tutti titolari. Adams ha addosso un campionato intero in Italia, può esprimersi al meglio"

Con chi pensa di sostituire Simeone?

"Anche Aboukhlal può giocare da esterno o da seconda punta. Come Ngonge, deve muoversi in maniera diversa e ha un'altra attitudine rispetto a una punta che gioca spalle alle porta. Anche Zapata sta bene, è disponibile ed è pronto così come Aboukhlal"

Zapata è pronto a iniziare dal primo minuto? A che punto è nel percorso?

"Sembra sia un caso...Lui sta sempre meglio, ha bisogno del campo e di minuti in campo. Devo inserirlo anche nelle valutazioni che faccio con gli altri attaccanti, chi vedo più pronto lo faccio partire. Zapata in questo momento è affidabile e spero possa trovare sempre più spazio"