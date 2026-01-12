Serie C, 2025/2026, le gare della 25ª, 26ª, 27ª e 28ª giornata in diretta sulla Rai
La Lega Pro ha diffuso le gare che verranno trasmesse sui canali Rai per quanto riguarda la 25ª, 26ª, 27ª e 28ª giornata di campionato. Eccole in ordine cronologico:
Venerdì 6 febbraio, ore 20:30 (RaiPlay) - Catania-Trapani (Girone C)
Giovedì 12 febbraio, ore 20:30 (RaiPlay) - Carpi-Arezzo (Girone B)
Domenica 15 febbraio, ore 14:30 (RaiPlay) - Ravenna-Juventus Next Gen (Girone B)
Domenica 1 marzo, ore 17:30 (RaiPlay) - Arezzo-Ravenna (Girone B)
