Juve, dopo Yildiz rinnova Spalletti? “Elkann lo sento spesso, se me lo sarà meritato come Kenan…”

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 16:25Serie A
Ivan Cardia

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus impegnato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio, ha parlato del rinnovo di contratto di Kenan Yildiz, la notizia del giorno in casa Juve: “È un giorno importante per il futuro della Juventus, è significativo di quelle che sono le intenzioni di questo club. È bellissimo pensare di avere dentro la squadra Kenan per più anni possibile”.

Domani giocherà? 
“È a disposizione, ha fatto tutto l’allenamento con il resto della squadra. Conceicao e Kelly oggi hanno lavorato a parte, c’è da valutare domani perché è passato veramente troppo poco tempo. Meglio aspettare domattina”.

A proposito di rinnovi, lei ne ha parlato con la società? 
“Secondo me è giusto non mettere pressione alla cosa. La società deve avere il tempo di fare le sue valutazioni. Per quanto mi riguarda, quando avrò dimostrato di meritarlo come Kenan, se mi riuscirà di dimostrarlo come lui, allora sarà una cosa possibile. Però siamo tutti concentrati su quella che deve essere la nostra priorità. La mia deve essere quella di preparare bene le partite. La Juventus probabilmente ha da sistemare qualcosa, come ha fatto oggi, che diventi fondamentale per il futuro. Ha da parlare di contratti in scadenza, c’è anche il mio. Però io sono venuto con l’intenzione di lasciargli a disposizione la scelta: ci sono partite ancora da giocare, possono far cambiare opinione facilmente a tutti. Succede così nel calcio, si fanno le cose con calma. Però io con Elkann (nella domanda si faceva riferimento alla sua presenza oggi alla Continassa, ndr) ho parlato spesso per telefono e lo sento molto vicino, molto partecipe a quelle che sono le nostre vicende”.

La conferenza stampa di Spalletti.

