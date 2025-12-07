Serie C, continua la 17ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Torna in campo oggi la Serie C con le gare della 17ª giornata. Nel Girone A, si parte con l’Inter U23 impegnata sul campo dell’Arzignano Valchiampo, in un test importante per la squadra di Chivu che vuole consolidare la propria posizione playoff. Spicca anche il confronto tra Novara e Vicenza, con i biancorossi capolisti chiamati a confermare il ritmo dominante di questo avvio di stagione. L’Union Brescia ospita il Lumezzane in un derby dal peso specifico notevole, mentre il programma del pomeriggio si chiude con Pro Patria–Dolomiti Bellunesi, match delicato in chiave salvezza.
Nel Girone B, fari puntati sul Guidonia Montecelio, sorprendente quarta forza del torneo, che attende la Juventus Next Gen: per i bianconeri si tratta di una prova di maturità dopo i recenti segnali di crescita. Il derby umbro tra Perugia e Ternana è uno dei match più attesi della giornata, con Tedesco che chiede ai suoi una svolta davanti al pubblico del Curi. Da seguire anche Torres–Pineto, con gli isolani in cerca di punti vitali per uscire dal fondo della classifica.
Il programma del Girone C propone sfide di grande interesse. L’Atalanta U23 fa visita al Monopoli, mentre la Salernitana attende un Trapani in difficoltà ma sempre temibile. Audace Cerignola–Casertana e Cavese–Benevento completano un pomeriggio sulla carta equilibrato, prima del posticipo tra Cosenza e Picerno, match utile per capire ambizioni e limiti di entrambe.
Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche dei gironi:
SERIE C (16), 17ª GIORNATA
GIRONE A
Trento-Cittadella 1-0
90'+1 Capone
Sabato 6 dicembre
Pro Vercelli-Renate 1-1
18’ Karlsson (R), 54’ Comi (P)
Domenica 7 dicembre
Ore 12:30 - Arzignano Valchiampo-Inter U23
Ore 14:30 - Novara-Vicenza
Ore 14:30 - Union Brescia-Lumezzane
Ore 17:30 - Pro Patria-Dolomiti Bellunesi
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta
Ore 14:30 - Lecco-Alcione
Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese
Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina
Classifica - Vicenza 42, Union Brescia 30, Lecco 30, Cittadella 28*, Alcione Milano 27, Inter U23 26, Pro Vercelli 24*, Trento 23*, Renate 21*, Giana Erminio 20, Novara 19, Dolomiti Bellunesi 18, Lumezzane 17, Arzignano 17, AlbinoLeffe 17, Ospitaletto 15, Pergolettese 14, Virtus Verona 13, Pro Patria 12, Triestina -5
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Sabato 6 dicembre
Livorno-Arezzo 2-1
39’ Dionisi (L), 60’ Noce (L), 90’+14’ rig. Pattarello (A)
Pianese-Gubbio 1-0
61’ Tirelli
Bra-Campobasso 2-0
53' La Marca (B), 67' Sinani (B)Domenica 7 dicembre
Ore 12:30 - Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Perugia-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Pineto
Ore 17:30 - Ravenna-Pontedera
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Ascoli-Forlì
Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro
Riposa: Sambenedettese
Classifica - Arezzo 38*, Ravenna 38*, Ascoli 29, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Forlì 21,Ternana 21, Pianese 21*, Vis Pesaro 20, Campobasso 19, Gubbio 18*, Juventus Next Gen 18, Livorno 18**, Sambenedettese 17*, Bra 14*, Perugia 12, Pontedera 12, Torres 8
* una gara in più
* due gare in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Catania-Crotone 2-0
14' Corbari (16), 52' Lunetta
Sabato 6 dicembre
Casarano-Latina 1-1
10’ Chiricò (C), 90’+1’ Gagliano (L)
Siracusa-Foggia 2-2
10’ Contini (S), 18’ e 90’+7’ Garofalo (F), 30’ Ba (S),
Sorrento-Potenza 2-2
38’ Petrungaro (P), 45’+3’ rig. D’Ursi (S), 63’ De Marco (P), 88’ Crecco (S)
Giugliano-Team Altamura 0-1
46' Mogentale (TA)Domenica 7 dicembre
Ore 14:30 - Monopoli-Atalanta U23
Ore 14:30 - Salernitana-Trapani
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Casertana
Ore 17:30 - Cavese-Benevento
Ore 17:30 - Cosenza-Picerno
Classifica - Catania 37*, Benevento 32, Salernitana 31, Cosenza 29, Casertana 28, Crotone 24*, Casarano 25*, Potenza 24*, Monopoli 23, Audace Cerignola 22, Atalanta U23 21, Trapani 21, Team Altamura 19*, Cavese 17, Sorrento 17*, Giugliano 15, Latina 14*, Foggia 15*, Siracusa 14*,Picerno 13
* una gara un più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva
