Roma, Malen: "La squadra ha giocato bene e io ho segnato due gol, sono felice"
Il Man of The Match e autore della doppietta decisiva del match vinto 2-0 dalla Roma, Donyell Malen, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.
Il commento sul match e sui due gol realizzati.
"Sono davvero felice per i due gol fatti. Abbiamo fatto una bella vittoria e la squadra ha giocato davvero bene".
Il rapporto con la squadra e con i giovani.
"Vedo tutti i giorni i miei compagni giovani, come Pisilli, allenarsi e vedo che mettono tanta energia. I giocatori forti come Pisilli ci servono".
