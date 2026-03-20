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Roma, Robinio Vaz: "Alla fine era fallo. Nello spogliatoio non ci siamo parlati, tanta amarezza"
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Robinio Vaz ha commentato il ko della Roma in Europa League con il Bologna in Europa League: “È un peccato, è stata una partita in cui abbiamo creato tanto. L’avevamo rimessa in piedi, l’ultima situazione poteva essere fallosa, ma l’arbitro non l’ha ritenuta tale. Peccato”.
Cosa vi siete detti nello spogliatoio?
“Non ci siamo parlati. C’era molta amarezza, parleremo domani”.
Quante possibilità ha la Roma di giocare in Champions l’anno prossimo?
“Il 100% di possibilità di raggiungerla. Ci impegneremo al massimo e lotteremo fino alla fine per centrare questo obiettivo”.
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