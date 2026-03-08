Serie C, 31ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 14:30. Salernitana avanti
Si chiudono i primi tempi dei sei match della 31ª giornata del campionato di Serie C iniziati alle ore 14:30. Da segnalare i vantaggi interni di Cosenza e Salernitana (in inferiorità numerica per la doppia ammonizione a Capomaggio), oltre a quello esterno del Crotone sul campo del Trapani. In parità Carpi-Torres, Pianese-Pineto (0-0) e Siracusa-Giugliano (1-1). Di seguito il riepilogo dei risultati:
SERIE C - 31ª GIORNATA
GIRONE B
Forlì-Livorno 1-1
11' Menarini (F), 42' Peralta (L)
Juventus Next Gen-Vis Pesaro 1-3
6' Pucciarelli (V), 14' Di Paola (V), 34' Puczka (J), 79' Paganini (V)
In corso
Carpi-Torres 0-0
Pianese-Pineto 0-0
Domenica 8 marzo
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio-Sambenedettese
Ore 20.30 – Ternana-Gubbio
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Ascoli-Ravenna (Diretta Rai Sport)
Ore 20.30 – Campobasso-Arezzo
Ore 20.30 – Perugia-Pontedera
Riposa – Bra
GIRONE C
In corso
Cosenza-Team Altamura 1-0
25' Beretta
Salernitana-Latina 1-0
15' Cabianca
Siracusa-Giugliano 1-1
6' De Rosa (G), 26' Arditi (S)
Trapani-Crotone 1-2
11' Benedetti (T), 27' Musso (C), 44' Sandri (C)
Domenica 8 marzo
Ore 17.30 – Foggia-Potenza
Ore 17.30 – Sorrento-Benevento
Ore 20.30 – Cavese-AZ Picerno
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Atalanta U23-Audace Cerignola
Ore 20.30 – Catania-Casertana
Ore 20.30 – Monopoli-Casarano
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1
58' Duca
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1
26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)
Giana Erminio-Vicenza 1-3
14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)
Inter U23-Albinoleffe 0-1
71' Parlati
Novara-Pergolettese 1-1
20' Basso (N), 31' Tremolada (P)
Trento-Virtus Verona 1-0
40' Candelari
Union Brescia-Triestina 0-0
Pro Patria-Alcione Milano 1-1
58' Travaglini (PP), 98' rig. Marconi (AM)
Pro Vercelli-Cittadella 0-2
67' aut. Iotti, 77' Redolfi
Renate-Lumezzane 0-0
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 57, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 49, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva