Fiorentina, Fagioli: "Sogno salvezza più della Conference. Inter? Si prepara da sola"

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in zona mista dallo stadio di Sosnowiec al termine della partita vinta 2-1 sul campo del Rakow, ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Di seguito le parole riprese da FirenzeViola.it: "Venire qui è un campo difficile perché si faceva veramente fatica a giocare a calcio. Siamo stati bravi sulle seconde palle, poi nel secondo tempo siamo partiti male ma abbiamo dominato la partita e vinto su un campo complicato".

La continuità quanto conta?

"Tantissimo perché siamo in apnea da inizio campionato. Vincere con la Cremonese è stato fondamentale ma non dobbiamo mollare perché è ancora lunghissima. Dobbiamo uscire il più possibile da quella zona lì".

Qual è il vostro sogno, vincere la Conference League?

"Il sogno è salvarsi in campionato. Dopo un'annata complicatissima quello è l'obiettivo, poi ai quarti ora c'è il Crystal Palace che è fortissimo".

La vediamo calciare da fuori più spesso.

"Vanoli me lo chiede tanto, ci sto lavorando e sto migliorando".

Adesso sulla vostra strada c'è l'Inter.

"La partita si prepara da sola. Pur avendo giocato giovedì daremo tutto per conquistare punti in classifica fondamentali".

Nello spogliatoio che clima c'è?

"Siamo molto contenti perché sapevamo che qui non era facile. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare".

A Pongracic che ha detto?

"Assurdo il gol che ha fatto (ride, ndr). Scherzo, è fortissimo e meritava questa gioia. Siamo contenti per lui".

Quale delle due polacche vi ha preoccupati di più, tra Rakow e Jagiellonia?

"Entrambe partite molto dure, venire in Polonia a giocare non è mai semplice".