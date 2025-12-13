Serie C, i parziali delle 17:30: Forlì in vantaggio, parità tra Renate e Trento
Si sono conclusi i primi tempi delle gare della 18ª giornata di Serie C con calcio d’inizio alle 17.30, che hanno visto scendere in campo due raggruppamenti su tre.
Nel Girone A riflettori puntati sulla sfida di Renate, dove la FVS è protagonista di un primo tempo ricco di episodi: due interventi al VAR hanno portato alla concessione di due calci di rigore, mentre i padroni di casa restano in dieci uomini per l’espulsione di Maffei. Una frazione spezzettata e intensa, chiusa con sette minuti di recupero. Nell’altra gara del girone, equilibrio tra Alcione Milano e Trento, con il risultato ancora in parità all’intervallo.
Nel Girone B, primo tempo spettacolare nel derby emiliano-romagnolo: il Forlì chiude avanti 2-1 contro il Carpi, al termine di una frazione vivace e ricca di emozioni.
SERIE C - 18ª GIORNATA
GIRONE A
Lumezzane-Lecco 1-1
13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)
Sabato 13 dicembre
Alcione Milano-Virtus Verona 0-0 in corso
Renate-Trento 1-1 in corso
10' Rossi (R), 17' Capone (T)
Domenica 14 dicembre
Ore 12:30 - Inter U23-Giana Erminio
Ore 14:30 - Cittadella-Novara
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
Ore 14:30 - Pergolettese-Vicenza
Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli
Ore 17:30 - Triestina-Albinoleffe
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria
* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Juventus Next Gen-Pianese 0-0
Campobasso-Perugia 1-0
24' Bifulco
Gubbio-Torres 0-0
Sabato 13 dicembre
Forlì-Carpi 2-1 in corso
12' Macrì (F), 20' Figoli (C), 27' Manetti
Domenica 14 dicembre
Ore 14:30 - Pontedera-Sambenedettese
Ore 14:30 - Ternana-Bra
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Ascoli
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Arezzo-Pineto
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna
*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Cavese-Siracusa 1-1
45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)
Picerno-Salernitana 1-2
41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)
Trapani-Cosenza 1-1
20' Beretta (C), 43' Canotto (T)
Domenica 14 dicembre
Ore 12:30 - Atalanta U23-Sorrento
Ore 14:30 - Potenza-Catania
Ore 17:30 - Benevento-Giugliano
Ore 17:30 - Casertana-Latina
Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Crotone-Casarano
Ore 20:30 - Foggia-Monopoli
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva