Serie C, i parziali delle 17:30: Forlì in vantaggio, parità tra Renate e Trento

Si sono conclusi i primi tempi delle gare della 18ª giornata di Serie C con calcio d’inizio alle 17.30, che hanno visto scendere in campo due raggruppamenti su tre.

Nel Girone A riflettori puntati sulla sfida di Renate, dove la FVS è protagonista di un primo tempo ricco di episodi: due interventi al VAR hanno portato alla concessione di due calci di rigore, mentre i padroni di casa restano in dieci uomini per l’espulsione di Maffei. Una frazione spezzettata e intensa, chiusa con sette minuti di recupero. Nell’altra gara del girone, equilibrio tra Alcione Milano e Trento, con il risultato ancora in parità all’intervallo.

Nel Girone B, primo tempo spettacolare nel derby emiliano-romagnolo: il Forlì chiude avanti 2-1 contro il Carpi, al termine di una frazione vivace e ricca di emozioni.

SERIE C - 18ª GIORNATA

GIRONE A

Lumezzane-Lecco 1-1

13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)

Sabato 13 dicembre

Alcione Milano-Virtus Verona 0-0 in corso

Renate-Trento 1-1 in corso

10' Rossi (R), 17' Capone (T)

Domenica 14 dicembre

Ore 12:30 - Inter U23-Giana Erminio

Ore 14:30 - Cittadella-Novara

Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Union Brescia

Ore 14:30 - Pergolettese-Vicenza

Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli

Ore 17:30 - Triestina-Albinoleffe

Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria

* una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Juventus Next Gen-Pianese 0-0

Campobasso-Perugia 1-0

24' Bifulco

Gubbio-Torres 0-0

Sabato 13 dicembre

Forlì-Carpi 2-1 in corso

12' Macrì (F), 20' Figoli (C), 27' Manetti

Domenica 14 dicembre

Ore 14:30 - Pontedera-Sambenedettese

Ore 14:30 - Ternana-Bra

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Ascoli

Lunedì 15 dicembre

Ore 20:30 - Arezzo-Pineto

Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna

*una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Cavese-Siracusa 1-1

45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)

Picerno-Salernitana 1-2

41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)

Trapani-Cosenza 1-1

20' Beretta (C), 43' Canotto (T)

Domenica 14 dicembre

Ore 12:30 - Atalanta U23-Sorrento

Ore 14:30 - Potenza-Catania

Ore 17:30 - Benevento-Giugliano

Ore 17:30 - Casertana-Latina

Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola

Lunedì 15 dicembre

Ore 20:30 - Crotone-Casarano

Ore 20:30 - Foggia-Monopoli

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva