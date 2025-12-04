Tajon Buchanan, arrivato e partito per la stessa cifra. Anonimo all'Inter, meglio in Spagna

"È stata una tappa positiva, sono tornato in campo dopo un grave infortunio dello scorso anno, ho recuperato il sorriso e la felicità di giocare". Tajon Buchanan ha spiegato così il suo ritorno al Villarreal dopo un anno di prestito. "Ero qui l'anno scorso e sono molto contento di essere tornato. Mi sono semplicemente goduto il calcio".

Il punto di partenza

Arrivato a gennaio del 2024 per 8,5 milioni di euro dal Club Brugge, Buchanan non è riuscito a lasciare una traccia all'Inter. Sedici presenze e un solo gol in un anno, anche a causa della rottura della tibia sofferta nell'estate scorsa e che gli ha fatto saltare l'inizio della stagione 2024-25. Zero gettoni in Champions League, in panchina contro l'Atletico sia all'andata che al ritorno all'inizio, poi con Arsenal, Lipsia, Leverkusen, Sparta Praga e Monaco non è mai entrato. Una sola apparizione in Coppa Italia.

La cessione

Così a gennaio del 2025, Buchanan è finito al Villarreal, dove ha giocato più che discretamente, dimostrando di potere starci e segnando un gol contro il Barcellona, nella vittoria decisiva per arrivare in Champions League. Forse anche per questo in estate è stata scelta la via del riscatto, o quasi: 8,5 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo, gli stessi spesi un anno e mezzo prima. Più il 20% della futura rivendita.

Gli scenari di mercato

Oggi è uno dei migliori laterali della Liga, con quattro gol segnati, seppur venga schierato da laterale in un 4-4-2. Un buon ruolino che probabilmente gli varrà, quantomeno la riconferma.