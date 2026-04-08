Barcellona-Atlético Madrid 0-2, Julian Alvarez protagonista. L'argentino votato MVP
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Julian Alvarez è il "Player of the Match" di Barcellona-Atlético 0-2. L'argentino ha sbloccato la partita del Camp Nou con una splendida punizione. Sono 9 le reti segnate in questa edizione di Champions League, meglio di lui solo Gordon del Newcastle (10), Kane del Bayern (11) e Mbappé del Real Madrid (14).
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