Napoli, Beukema festeggia sui social la vittoria di Roma: "Cielo azzurro sulla capitale"

Grande vittoria esterna del Napoli, che ieri sera ha espugnato l'Olimpico di Roma grazie a una rete di David Neres. Dopo il derby del sole, il difensore azzurro Sam Beukema - in campo per 90 minuti - ha esultato così sul proprio account Instagram: "Cielo azzurro su Roma". Grazie a questo successo la squadra di Conte ha agganciato il Milan in vetta alla classifica, superando di un punto proprio i giallorossi di Gasperini.

LE PAGELLE DI TMW DEL NAPOLI (a cura di Pierpaolo Matrone)

Milinkovic-Savic 6,5 - Per 90' lo si vede tanto, ma non per le parate, perché viene chiamato in causa praticamente a ogni azione del Napoli nel costruire. All'ultimo minuto, poi, decide di determinare anche lui questo risultato con un super-intervento su Baldanzi.

Beukema 6,5 - Un solo errore, un misunderstanding con Di Lorenzo, poi la sua prestazione è un crescendo e la ripresa è praticamente perfetta.

Rrahmani 7 - Il migliore della difesa, tra i primi 2-3 migliori in campo. La sensazione è che se c'è lui al centro della difesa il Napoli può dormire sonni tranquillissimi, perché le prende davvero tutte. Insuperabile.

Buongiorno 6,5 - In pochi l'avrebbero detto, invece nella difesa a tre si esalta ancor di più. Perché può giocare come piace a lui, mettendola più sull'aggressività e meno sulla lettura.

Di Lorenzo 6 - Wesley è un cliente scomodo, lo sa e per questo è meno propositivo in fase offensiva. Dietro, però, a parte il fraintendimento con Beukema di cui parlavamo prima, tiene bene.

Lobotka 6,5 - La solita trottola in mezzo al campo. Gestisce i possessi, amministra i movimenti, ma soprattutto sa sempre dove posizionarsi e cosa fare in fase di non possesso, caratteristica che lo rende imprescindibile per Conte.

McTominay 6,5 - Eravamo abituati ad ammirarne gli inserimenti, a vederlo esultare dopo i tanti gol. Oggi ha altri compiti, perché gioca più basso, ma svolge perfettamente anche questi. Prova di sacrificio, da leader vero.

Olivera 6 - Alla seconda di fila da titolare, da esterno a tutta fascia, dimostra di poterci stare eccome. Il nuovo sistema gli permette di andare ad azzannare l'uomo. E per lui, uruguagio, doverci mettere più garra non può che aiutare.

Neres 7,5 - Vive un momento di forma strabiliante, uno di quelli in cui ti riesce tutto: il dribbling, la rifinitura, la finalizzazione. Freddissimo davanti a Svilar per l'1-0, anche dopo rimane una spina nel fianco perenne per la difesa della Roma. David is on fire. Dall'85' Lucca s.v.

Lang 6,5 - Si accoppia con Mancini e, ai punti, vince il duello. Sguscia quando può, allarga le maglie con i suoi movimenti, ripiega costantemente e si prende i complimenti di Conte per la fase difensiva. Dal 70' Politano 6 - Sbaglia il primo pallone della sua partita, poi aiuta la squadra nella gestione.

Hojlund 7 - Comincia male, ma poi si riscatta eccome. Innesca ogni ripartenza del Napoli, sigla il suo secondo assist mandando in porta perfettamente Neres per l'1-0. L'uno contro uno con Ndicka non è semplice, ma trova il modo per essere decisivo. Dall'80' Elmas s.v.

Antonio Conte 7 - Tre vittorie su tre dalla sosta, dal dopo-Bologna (dove si sfogò scagliandosi contro la squadra): evidentemente la sua comunicazione ha sortito l'effetto sperato. Col nuovo sistema di gioco tutti sembrano esprimersi meglio di prima, tant'è che all'Olimpico il Napoli sembra la Roma di quest'avvio di stagione: massima applicazione, aggressività alle stelle, organizzazione completa. Il duello con Gasp lo vince lui.