Il Lecce riparte nel segno di Falcone: tre punti pesanti in chiave salvezza

Dal Torino al Torino. Il Lecce ha sfatato il tabù del "Via del Mare", ottenendo il primo successo casalingo in questa Serie A proprio contro la squadra granata, formazione contro cui era arrivato l'ultimo (e fino a ieri unico) successo fra le mura amiche nell'anno solare.

Prova di carattere

Una buona prova da parte della squadra di Eusebio Di Francesco, che ha ritrovato la prestazione assieme al risultato. Il doppio vantaggio nel primo tempo, poi la sofferenza davanti agli attacchi del Torino alla disperata ricerca del pari, ma senza mai perdere il controllo della partita, mantenendo ben saldo l'equilibrio. Un segnale importante di crescita caratteriale dei giallorossi, che hanno trovato tre punti pesanti in chiave salvezza.

Il solito Falcone

Tre punti che portano la firma d'autore del solito capitan Falcone. L'uomo simbolo delle tre salvezza consecutive in Serie A della compagine salentina si è travestito nuovamente da Superman, ipnotizzando Asllani dal dischetto al novantesimo e neutralizzando il rigore granata. Anche nel primo tempo, l'estremo difensore giallorosso ha salvato la porta con un prodigioso intervento su un colpo di testa di Zapata. E' lui l'uomo copertina di una giornata in cui diverse individualità hanno saputo spiccare.

La forza del centrocampo

Fra queste c'è sicuramente Berisha, autore di due assist e di un'altra prova eccezionale in mezzo al campo. E' lui il diamante della linea mediana, che può fare affidamento anche sui muscoli di Coulibaly e Ramadani. Il primo è stato l'autore del gol che ha stappato la partita, il suo secondo in campionato. Il secondo, invece, si è reso protagonista di una prova di cuore e carattere in mezzo al campo. Elementi imprescindibili nella lunga e tortuosa strada verso la salvezza.