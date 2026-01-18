Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Focus TMW

Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra

Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:19Serie C
Daniel Uccellieri

Quello di Serie C è un mercato enorme, per il movimento calcistico italiano. Sessanta società, molte di più del complesso delle due serie maggiori, e una miriade di operazioni in ogni sessione di trasferimento. In questo articolo trovi una tabella completa e aggiornata con tutte le operazioni di mercato della Serie C, dalle ufficialità agli affari chiusi, con acquisti, cessioni e prestiti suddivisi squadra per squadra. Un punto di riferimento per tifosi e addetti ai lavori per monitorare le strategie dei club, seguire i movimenti più importanti e capire come si stanno ridefinendo gli equilibri della terza serie.

GIRONE A
AlbinoLeffe
Acquisti: Giacomo Sciacca (svincolato), Sevo Ciko (definitivo, Latina)
Cessioni: Amadou Sarr (prestito con riscatto e controriscatto, Campobasso), Sebastiano Svidercoschi (prestito, Treviso)

Alcione Milano
Acquisti: Mattia Tordini (definitivo, Lecco)
Cessioni: Luigi Samele (definitivo, Giana Erminio)

Arzignano Valchiampo
Acquisti:
Cessioni: Alessandro Coppola (definitivo, Birkirkara), Manuel Antoniazzi (definitivo, Luparense)

Cittadella
Acquisti: Stefano Negro (risoluzione prestito, Trapani)
Cessioni: Stefano Negro (definitivo, Casarano), Destiny Egharevba (prestito con obbligo, Giugliano), Jacopo Desogus (prestito, Pro Patria)

Dolomiti Bellunesi
Acquisti: Alberto Lattanzio (definitivo, Torres), Francesco Pio Petito (svincolato)
Cessioni: Massimiliano Piazza (risoluzione), Noah Mutanda (risoluzione prestito, Avellino)

Giana Erminio
Acquisti: Luigi Samele (definitivo, Alcione Milano), Alessandro Galeandro (prestito, Lecco)
Cessioni: Mattia Alborghetti (definitivo, Virtus Entella), Andrea Capelli (prestito, Folgore Caratese), Alessandro Lamesta (definitivo, Union Brescia)

Inter U23
Acquisti:
Cessioni:

Lecco
Acquisti: Damiano Basili (prestito, Reggiana), Edoardo Duca (prestito, Juve Stabia)
Cessioni: Marco Frigerio (definitivo, Sudtirol), Mattia Tordini (definitivo, Alcione Milano), Alessandro Galeandro (prestito, Giana Erminio)

Lumezzane
Acquisti: Riccardo Stivanello (prestito, Bologna)
Cessioni: Edoardo Ferretti (prestito, Pro Palazzolo), Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Union Brescia), Cesare Pogliano (definitivo, Pro Patria)

Novara
Acquisti:
Cessioni:

Ospitaletto
Acquisti: Giacomo Maucci (prestito, Pisa), Luca Maffioletti (definitivo, Pro Sesto), Simone Cortese (prestito, Picerno)
Cessioni: Vladislav Nahrudnyy (risoluzione prestito, Cremonese), Alessandro Orlandi (risoluzione prestito, Union Brescia)

Pergolettese
Acquisti: Alessandro Orlandi (prestito, Union Brescia)
Cessioni: Giacomo Tomaselli (definitivo, Latina)

Pro Patria
Acquisti: Jacopo Desogus (prestito, Cittadella), Cesare Pogliano (definitivo, Lumezzane)
Cessioni: Niccolò Bagatti (prestito, Monopoli)

Pro Vercelli
Acquisti: Mattia Del Favero (svincolato), Iacopo Regonesi (prestito, Atalanta)
Cessioni:

Renate
Acquisti: Endri Muhameti (prestito, Atalanta)
Cessioni:

Trento
Acquisti: Marco Ladisa (prestito, Venezia), Pietro Candelari (prestito, Spezia)
Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Padova), Daniel Cappelletti (definitivo, Vicenza)

Triestina
Acquisti:
Cessioni: Artur Ionita (definitivo, Arezzo), Sofian Kiyine (definitivo, Royal Stockay), Domen Crnigoj (definitivo, SudTirol)

Union Brescia
Acquisti: Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Lumezzane), Manuel Marras (definitivo, Reggiana), Alessandro Orlandi (risoluzione prestito, Ospitaletto), Alessandro Lamesta (definitivo, Giana Erminio)
Cessioni: Alessandro Orlandi (prestito, Pergolettese)

Vicenza
Acquisti: Daniel Cappelletti (definitivo, Trento), Federico Tonin (definitivo, Bologna)
Cessioni: Stefano Cester (prestito, Giugliano), Mattia Mogentale (definitivo, Team Altamura), Nicholas Fantoni (definitivo, Team Altamura)

Virtus Verona
Acquisti: Iacopo Cernigoi (svincolato), Gianmarco Ingrosso (svincolato)
Cessioni: Danilo Bulevardi (risoluzione)

GIRONE B
Arezzo
Acquisti: Alessandro Arena (definitivo, Pisa), Mauro Coppolaro (definitivo, Salernitana), Artur Ionita (definitivo, Triestina)
Cessioni: Francesco Dell'Aquila (risoluzione prestito, Torino), Matteo Arena (definitivo, Salernitana)

Ascoli
Acquisti: Francesco Galuppini (definitivo, Mantova)
Cessioni:

Bra
Acquisti: Daniel Armstrong (prestito, Atalanta), Mattia Leoncini (svincolato), Alexandru Capac (prestito, Atalanta)
Cessioni: Vittorio Chiabotto (fine prestito, Spezia)

Campobasso
Acquisti: Amadou Sarr (prestito con riscatto e controriscatto, AlbinoLeffe)
Cessioni: Luca Nocerino (definitivo, Foggia), Matteo Lanza (prestito Nissa)

Carpi
Acquisti: Filippo Puletto (definitivo, Pianese)
Cessioni: Raffaele Visani (prestito, Luparense), Mohamed Toure (prestito, Correggese)

Forlì
Acquisti: Luigi Palomba (prestito, Virtus Entella), Matteo Onofri (prestito, Spezia), Carlo Ilari (prestito, Ravenna)
Cessioni: Francesco Manuzzi (prestito, Piacenza), Stefano Pellizzari (risoluzione), Simone Saporetti (risoluzione)

Gubbio
Acquisti:
Cessioni:

Guidonia Montecelio
Acquisti: Ernesto Starita (prestito, Benevento), Paolo Frascatore (definitivo, Salernitana), Orlando Viteritti (definitivo, Monopoli), Diego Zuppel (definitivo, Trapani), Michele Avella (definitivo, Palermo)
Cessioni: Walter Coscia (risoluzione prestito, Gelbison), Emanuele Mastrangelo (prestito, Taranto)

Juventus Next Gen
Acquisti:
Cessioni:

Livorno
Acquisti: Gregorio Luperini (prestito, Catania), Nicola Falasco (svincolato)
Cessioni:

Perugia
Acquisti: Alessio Nepi (definitivo, Giugliano), Diego Stramaccioni (definitivo, Trapani)
Cessioni: Roberto Ogunseye (fine prestito, Cesena), Federico Giraudo (definitivo, Casarano)

Pianese
Acquisti: Matteo Colombo (definitivo, Atalanta U23)
Cessioni: Filippo Puletto (definitivo, Carpi)

Pineto
Acquisti:
Cessioni: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Catania)

Pontedera
Acquisti: Luca Piana (definitivo, Cavese), Andrea Caponi (definitivo, Massese), Francesco Dell'Aquila (prestito, Torino), Philip Yeboah (prestito, Monopoli), Guillermo Wagner (definitivo, Montevideo Wanderers), Jeremy Mbambi (prestito, Pisa)
Cessioni: Michele Tempre (risoluzione prestito, Empoli), Edoardo Vona (prestito, Folgore Caratese)

Ravenna
Acquisti: Jonathan Italeng (prestito, Atalanta), Manuel Fischnaller (definitivo, Trapani)
Cessioni: Lorenzo Menegazzo (risoluzione prestito, Bologna), Carlo Ilari (prestito, Forlì)

Sambenedettese
Acquisti: Edoardo Lonardo (prestito, Atalanta Under 23), Tomas Lepri (prestito, Reggiana), Vittorio Parigini (svincolato), Matteo Stoppa (prestito, Catania)
Cessioni: Nouhan Tourè (prestito, L'Aquila), Nazareno Battista (prestito, Ancona), Riccardo Vesprini (prestito, Giulianova), Flavio Tataranni (prestito, Notaresco), Alessandro Sbaffo (risoluzione)

Ternana
Acquisti: Giuseppe Panico (prestito con obbligo, Avellino)
Cessioni: Denis Franchi (prestito, Potenza), Giuseppe Loiacono (definitivo, Potenza), Côme Bianay Balcot (risoluzione prestito, Torino)

Torres
Acquisti: Gabriel Iovieno (risoluzione prestito, Barletta)
Cessioni: Ernesto Starita (risoluzione prestito, Benevento), Alberto Lattanzio (definitivo, Dolomiti Bellunesi), Mario Mercadante (definitivo, Casarano)

Vis Pesaro
Acquisti: Juan Ignacio Molina (risoluzione prestito, Siracusa), Marcello Piras (definitivo, Catanzaro)
Cessioni: Juan Ignacio Molina (definitivo, Salernitana), Simone Consalvi (prestito, Ischia)

GIRONE C
Atalanta U23
Acquisti:
Cessioni: Edoardo Lonardo (prestito, Sambenedettese), Matteo Colombo (definitivo, Pianese)

Audace Cerignola
Acquisti: Leonardo Di Tommaso (prestito, Lazio)
Cessioni: Michele Emmausso (definitivo, Cosenza), Luigi Cuppone (definitivo, Virtus Entella)

Benevento
Acquisti: Riccardo Iacoponi (risoluzione prestito, Prato), Luca Caldirola (definitivo, Folgore Caratese)
Cessioni: Riccardo Iacoponi (prestito, Heraclea)

Casarano
Acquisti: Marco Ferilli (risoluzione prestito, Vibonese), Stefano Negro (definitivo, Cittadella), Federico Giraudo (definitivo, Perugia), Francesco Grandolfo (definitivo, Trapani), Mario Mercadante (definitivo, Torres)
Cessioni: Antonio Guastamacchia (definitivo, Taranto), Milos Milicevic (prestito, Heraclea), Diego Malagnino (prestito, Barletta)

Casertana
Acquisti: Karlo Butic (definitivo, FK Sarajevo)
Cessioni: Fabian Patriarca (prestito, Afragolese), Matteo Falasca (prestito, Team Altamura), Leonardo Di Tommaso (fine prestito, Lazio), Ciro Capasso (risoluzione)

Catania
Acquisti: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Pineto), Fabio Ponsi (definitivo, Modena)
Cessioni: Gregorio Luperini (prestito, Livorno), Matteo Stoppa (prestito, Sambenedettese)

Cavese
Acquisti: Elia Visconti (definitivo, San Marino)
Cessioni: Federico D'Incoronato (prestito, Ancona), Angelo Guida (prestito, Cavese), Elvaris Suplja (prestito, Fidelis Andria)

Cosenza
Acquisti: Michele Emmausso (definitivo, Audace Cerignola), Pietro Ciotti (definitivo, Trapani), Racine Ba (definitivo, Siracusa)
Cessioni: Lucio Bonofiglio (prestito, ACR Messina), Thomas Silvestri (prestito, Milazzo), Christian Dalle Mura (definitivo, Juve Stabia), Antonio Barone (prestito, Sarnese)

Crotone
Acquisti: Antonio Energe (definitivo, Picerno), Mattia Novella (definitivo, Potenza)
Cessioni: Filippo Berra (definitivo, Salernitana), Federico Ricci (definitivo, Sorrento), Jacopo Murano (definitivo, Potenza)

Foggia
Acquisti: Luca Nocerino (definitivo, Campobasso), Lorenzo Menegazzo (prestito, Bologna)
Cessioni: Ciro Panico (definitivo, Giugliano), Giuseppe Pellegrino (prestito, Heraclea), Luca De Simone (prestito, Manfredonia)

Giugliano
Acquisti: Pedro Justiniano (definitivo, Vaasan Palloseura), Matteo Marchisano (prestito, Avellino), Giovanni Volpe (prestito, Catanzaro), Ciro Panico (definitivo, Foggia), Roberto Ogunseye (prestito, Cesena), Destiny Egharevba (prestito con obbligo, Cittadella), Stefano Cester (prestito, Vicenza), Stefano Greco (prestito, Audace Cerignola)
Cessioni: Moussadja Njambe (prestito, Teramo), Alessio Nepi (definitivo, Perugia), Dario Del Fabro (risoluzione), Matteo Milan (risoluzione prestito, Pescara), Davide Acampa (prestito, Nocerina)

Latina
Acquisti: Antonio De Cristofaro (prestito, Avellino), Sonny D'Angelo (definitivo, Avellino), Iacopo Lipani (prestito, Virtus Entella), Giacomo Tomaselli (definitivo, Pergolettese), Luigi Carillo (definitivo, Sorrento)
Cessioni: Iacopo Ragonesi (risoluzione anticipata, Atalanta), Sevo Ciko (definitivo, AlbinoLeffe)

Monopoli
Acquisti:Niccolò Bagatti (prestito, Pro Patria), Claudio Manzi (prestito, Avellino)
Cessioni: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Catanzaro), Orlando Viteritti (definitivo, Guidonia Montecelio), Christian Sibilano (prestito, San Marino)

Picerno
Acquisti: Francesco Rillo (definitivo, Benevento), Dario Del Fabro (svincolato), Daniele Franco (svincolato), Mamadou Kanoute (prestito con diritto di riscatto, Trapani)
Cessioni: Simone Cortese (prestito, Ospitaletto), Vincenzo Ragone (prestito, Barletta), Antonio Energe (definitivo, Crotone)

Potenza
Acquisti: Denis Franchi (prestito, Ternana), Giuseppe Loiacono (definitivo, Ternana), Jacopo Murano (definitivo, Crotone)
Cessioni: Giacomo Sciacca (risoluzione), Fabrizio Alastra (risoluzione), Mattia Novella (definitivo, Cosenza)

Salernitana
Acquisti: Giuseppe Carriero (definitivo, Trapani), Filippo Berra (definitivo, Crotone), Matteo Arena (definitivo, Arezzo), Juan Ignacio Molina (definitivo, Vis Pesaro)
Cessioni: Paolo Frascatore (definitivo, Guidonia Montecelio), Mauro Coppolaro (definitivo, Arezzo)

Siracusa
Acquisti: Gabriel Arditi (prestito, Catanzaro)
Cessioni: Giuliano Alma (risoluzione), Dimo Krastev (risoluzione prestito, Fiorentina), Racine Ba (definitivo, Cosenza), Vittorio Parigini (risoluzione), Juan Ignacio Molina (Vis Pesaro, risoluzione prestito)

Sorrento
Acquisti: Matteo Milan (prestito, Pescara), Federico Ricci (definitivo, Crotone)
Cessioni: Luigi Carillo (definitivo, Latina)

Team Altamura
Acquisti: Fabrizio Alastra (svincolato), Matteo Falasca (prestito, Casertana), Mattia Mogentale (definitivo, Vicenza), Nicholas Fantoni (definitivo, Vicenza)
Cessioni: Daniele Franco (risoluzione)

Trapani
Acquisti: Bogdan Stauciuc (definitivo, Fasano), Angelo Vapore (prestito, Hellas Verona), Salvatore Di Mitri (prestito, Palermo)
Cessioni: Pietro Ciotti (definitivo, Cosenza), Giuseppe Carriero (definitivo, Salernitana), Stefano Negro (risoluzione prestito, Cittadella), Francesco Grandolfo (definitivo, Casarano), Diego Zuppel (definitivo, Guidonia Montecelio), Mamadou Kanoute (prestito con diritto di riscatto, Picerno), Diego Stramaccioni (definitivo, Perugia), Manuel Fischnaller (definitivo, Ravenna)

