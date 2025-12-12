TMW Roma, Mancini: "Intensità e ritmo, così sì. Spero che sia la svolta per Ferguson"

Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato in conferenza stampa dopo il successo per 3-0 in casa del Celtic: "Abbiamo fatto una buona partita, la cosa che ci eravamo detti è che intensità, ritmo e aggressione dovevamo metterla in mostra. A Cagliari non lo abbiamo fatto e ci bruciava lo stomaco, siamo tornati a casa incazzati neri. Stasera lo abbiamo fatto ed è uscito un buonissimo primo tempo".

Quando la Roma è aggressiva, sembra divertirsi…

"Quando vai a fare queste pressioni con questa intensità ti dà qualcosa in più, fai meno fatica e giochi meglio. Quando non lo fai arrivi secondo sempre e ti demoralizzi, come successo a Cagliari dove siamo stati secondi in tutto e questo non è accettabile. Io mi diverto tanto quando posso sganciarmi e andare in area, è un modo di giocare che mi piace e che penso sia buono per la squadra".

Cosa manca ancora a Ferguson per svoltare?

"Per un attaccante la fiducia è importantissima così come i gol. Ma più dei gol, parlo della prestazione: l'ho visto lottare, pressare come non mai. In allenamento si vede che è un giocatore forte, poi ha avuto qualche infortunio che lo ha penalizzato e rientrare non è semplice, così come arrivare da un paese diverso. Speriamo che stasera sia una svolta perché è importante per noi".

I gialli a contorno del rigore dato al Celtic?

"Se ti fai un mazzo così per 45 minuti e ti danno un rigore che non c'è è frustrante. Poi è chiaro che bisogna crescere non prendendo 3 gialli in 45 minuti, ma non è sempre semplice perché se andavamo sul 3-1 la partita cambia. Poi se faccio una cazzata io o un gran gol loro ok, ma in quel modo no. La frustrazione è difficile da gestire, poi la panchina ci ha aiutato".