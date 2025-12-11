Roma, Gasperini: "Domani sapremo se El Aynaoui e Ndicka ci saranno col Como"

Nel suo intervento a Sky Sport dopo il successo della Roma per 3-0 sul campo del Celtic, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato anche di Ndicka ed El Aynaoui, giocatori che nelle prossime settimane saranno impegnati con le proprie Nazionali in Coppa d'Africa, perdendo così le gare dei giallorossi. Per il posticipo di lunedì contro il Como, però, l'allenatore giallorosso ha ancora qualche speranza di poterli avere disponibili:

"Sapremo domani, sia per El Aynaoui che per Ndicka. Vorremmo averli per il match con il Como e comunque avremo altre partite senza due pezzi che, abbiamo visto anche questa sera, molto importanti. Sono contento per Pisilli a centrocampo, è cresciuto e ha fatto bene, sono contento per lui".

Quindi una considerazione sul mercato e sulle voci che vorrebbero la Roma alla ricerca di un nuovo centravanti, partendo dalla ottima prestazione di Evan Ferguson autore di una doppietta: "È importante la prestazione ed è importante che giochi con questo spirito, mettendo in mostra le sue qualità. Bisogna avere pazienza, questi ragazzi giovani magari svoltano, forse sarebbe meglio così invece di ricorrere al mercato. Del mercato di gennaio se ne parlerà in avanti, ora ci sono parecchie partite importanti da giocare", ha spiegato.