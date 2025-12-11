Triestina, la proprietà alla festa del Cctc: "Progetto a lungo termine, avanti anche in Serie D"

Nella giornata di domani la proprietà della Triestina parlerà in conferenza stampa per fare il punto della situazione, ridefinire l’organigramma e fare luce sui piani futuri. Sbarcati in città nella giornata di oggi due rappresentanti della proprietà come l’investitore Adam Rothstein e l’amministratore delegato in pectore Piero Zangarini hanno fatto visita visita alla festa di Natale del Centro Coordinamento Triestina Club (Cctc) nella sua sede allo stadio Rocco. Presenti inoltre anche il direttore sportivo Michele Franco, l’allenatore Attilio Tesser e alcuni giocatori: Artur Ionita, Kristjan Matosevic, Mattia Anzolin e Alessandro Silvestro.

Nel corso della serata i due hanno anche parlato alla tifoseria presente spiegando di essere pronti a investire anche in caso di retrocessione: “Il progetto è a lungo termine ed è incentrato su club, città e tifosi, indipendentemente dalla categoria. A Sabadell la squadra è retrocessa in quarta serie, poi è stata promosso e ora è terza. - si legge su Citysport.news - La Triestina ha avuto circostanze sfortunate e difficoltà finanziarie, culminate con la penalizzazione, ma riteniamo che la città e il club abbiano tutto quello che serve per un investimento sostenibile. Vogliamo ripartire dal settore giovanile e dallo sviluppo di talenti, se dovessimo retrocedere non cambierà nulla da questo punto di vista”.

Spazio poi al capitolo mercato: “Se il distacco da recuperare sarà accettabile qualcosa faremo, altrimenti penseremo a cosa sarà meglio in ottica 2026/2027 e oltre. Dovremo essere pratici, il nostro obiettivo è riportare stabilità”.