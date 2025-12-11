La Roma si scopre ancora più forte in Scozia: mai in stagione un successo così largo

La Roma vince e convince in Scozia, nella delicata trasferta contro il Celtic di Europa League. Un 3-0 che sistema la classifica della competizione in vista delle ultime due giornate e che regala nuove certezze alla squadra di Gian Piero Gasperini anche in ottica campionato.

Un 3-0 netto, con anche un gol annullato, firmato dalla doppietta di Evan Ferguson e da un autogol, che ha mostrato l'ottima condizione fisica del centravanti arrivato in estate e che dall'altra parte ha raccontato una novità: mai in questa stagione fin qui ricca di vittorie, la Roma era tornata a casa con un successo con 3 gol di scarto. Tanti 1-0, qualche 2-0 e qualche 2-1 e il 3-1 con la Cremonese. Ma mai un 3-0. Segnale che la squadra giallorossa si sta evolvendo e sta crescendo sotto tutti i punti di vista.

"Non è mai facile vincere in trasferta, su questi campi bellissimi, campi storici. Le scelte di formazione ci stavano tutte. Pisilli, Ferguson e gli altri cambi hanno fatto una buona prestazione. Danno possibilità di allargare la rosa. È un momento in cui abbiamo bisogno di fare della valutazioni importanti e dobbiamo farle nelle partite che contano", ha commentato Gasperini al termine del match.