Bologna, Italiano: "Siamo stati eccezionali, il livello è stato veramente altissimo"

Il Bologna, dopo una partenza complicata, è riuscito a ribaltare il risultato contro il Celta Vigo e ha vinto 2-1 il match di Europa League in Spagna. Vincenzo Italiano, tecnico dei rossoblù, ha commentato la gara al sito ufficiale del club emiliano: "Credo che oggi la squadra si sia espressa in maniera eccezionale, specialmente dopo essersi trovata sotto al primo errore".

L'analisi dell'allenatore è lucida ed esalta giustamente la prestazione da parte dei suoi calciatori: "Da lì in poi non abbiamo più concesso nulla e creato tanto. Questa è una delle nostre partite più belle da quando sono al Bologna, il livello è stato veramente altissimo, ringrazio i ragazzi perché mi hanno fatto passare un compleanno bellissimo”.