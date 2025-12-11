Bologna, Italiano: "Siamo stati eccezionali, il livello è stato veramente altissimo"
TUTTO mercato WEB
Il Bologna, dopo una partenza complicata, è riuscito a ribaltare il risultato contro il Celta Vigo e ha vinto 2-1 il match di Europa League in Spagna. Vincenzo Italiano, tecnico dei rossoblù, ha commentato la gara al sito ufficiale del club emiliano: "Credo che oggi la squadra si sia espressa in maniera eccezionale, specialmente dopo essersi trovata sotto al primo errore".
L'analisi dell'allenatore è lucida ed esalta giustamente la prestazione da parte dei suoi calciatori: "Da lì in poi non abbiamo più concesso nulla e creato tanto. Questa è una delle nostre partite più belle da quando sono al Bologna, il livello è stato veramente altissimo, ringrazio i ragazzi perché mi hanno fatto passare un compleanno bellissimo”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"