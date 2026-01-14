Ufficiale
Si chiude l'avventura di Mercadante alla Torres. È un nuovo giocatore del Casarano
Ne avevamo parlato proprio ieri, era stata infatti definita la trattativa, e ora arriva l'ufficialità. Mario Mercadante lascia la Torres dopo una stagione e mezzo, e passa al Casarano, nel Girone C di Serie C.
Ecco la nota diffusa dalla formazione sarda:
"La Torres comunica la cessione a titolo definitivo di Mario Mercadante al Casarano Calcio. Il centrale mancino classe 1995, approdato in rossoblù nella stagione 2024-25, disputerà la seconda parte di campionato nel girone C di Serie C con il Club pugliese".
