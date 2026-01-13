TMW Torres, Mercadante verso il Casarano: trasferimento oneroso per il classe 1995

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Mario Mercadante, terzino sinistro classe 1995 attualmente in forza alla Torres aveva palesato alla propria dirigenza la volontà di riavvicinarsi a casa (il giocatore è originario di Altamura in Puglia) per motivi familiari.

Una situazione che sembra aver trovato soluzione oggi.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com in queste ore si definirà il trasferimento di Mercadante al Casarano.

Si tratta di un trasferimento oneroso a titolo definitivo, col giocatore che domani mattina partirà per la Puglia per indossare i suoi nuovi colori. Per il giocatore è pronto un contratto di due anni e mezzo.