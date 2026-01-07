TMW Torres, Mercadante chiede la cessione: vuole avvicinarsi a casa. Dalla Puglia nessuna offerta

Una vittoria netta e meritata, quella centrata dalla Torres in occasione dell'ultimo turno di campionato, che ha per altro tolto i rossoblù dall'ultimo posto in classifica nel Girone B di Serie C, che è divenuto ora appannaggio del Pontedera, battuto proprio nello scontro diretto dai sassaresi. Che adesso, per tentare la risalita, lavoreranno anche sul mercato, ovviamente non solo con le entrare ma anche con le uscite.

A tal proposito, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è da risolvere la questione legata a Mario Mercadante, che, per ragioni assolutamente personali, avrebbe chiesto di poter lasciare il club, per avvicinarsi a casa. Nativo di Altamura, accetterebbe di buon grado l'opzione Casarano, visto e considerato che sembra esserci un interesse della società sul difensore, ma per il momento alla Torres non sono pervenute offerte o approcci per il classe 1995, che per il momento rimane quindi agli ordini di mister Alfonso Greco.

Ovviamente il mercato è solo agli inizi, e davanti c'è ancora un lungo mese, considerando che le operazioni si chiuderanno ufficialmente alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio, quindi tutto può accadere. Ma per il momento si andrà avanti insieme.