Ufficiale
Siracusa, dal Sorrento arriva a titolo definitivo Pasquale Riccardi
TUTTO mercato WEB
Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Pasquale Riccardi al Siracusa Calcio 1924.
Il club rossonero ringrazia il calciatore per la professionalità dimostrata ed contribuito fornito nel corso della sua esperienza con il Sorrento (52 presenze ed un gol)
Altre notizie Serie C
UfficialeSalernitana, colpo in attacco: arriva Antonucci dallo Spezia. Era a Bari in questa stagione
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile