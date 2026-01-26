Siracusa, Turati dopo il ko col Benevento: "Orgoglioso dei ragazzi, ma serve più coraggio"

Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Benevento, il tecnico del Siracusa Marco Turati ha analizzato la gara in conferenza stampa, riconoscendo il valore dell’avversario ma anche le luci e ombre della prestazione dei suoi.

“Affrontavamo probabilmente la squadra più forte del momento – ha spiegato – il Benevento ha qualità in ogni reparto e una rosa profonda. È una squadra ancora più convinta rispetto a qualche tempo fa e darà fastidio a tutti”. Turati ha elogiato l’approccio iniziale dei suoi: “Nei primi venti minuti ero molto contento, perché anche nelle difficoltà i ragazzi rispondono sempre presente”.

Il momento chiave, però, è arrivato dopo il primo gol: “In quella fase ci è mancato il coraggio di continuare a fare il nostro gioco. Ci siamo abbassati mentalmente e non è quello che vogliamo”.

Nell’intervallo il tecnico ha chiesto una reazione, ottenendola nella ripresa: “Abbiamo resettato tutto e nel secondo tempo siamo stati più vicini alla nostra identità, con un atteggiamento diverso”.

Guardando avanti, Turati invita alla fiducia: “Pensiamo partita dopo partita e cerchiamo di dare sempre il massimo. In diverse occasioni non abbiamo raccolto quanto meritavamo, ma sono convinto che alla lunga i risultati si equilibreranno”.