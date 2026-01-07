Doppio colpo del Sorrento. Dal Giugliano arriva Milan, dal Crotone l'esperto Ricci
Un doppio colpo ormai prossimo per il Sorrento, che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è pronto a chiudere due innesti, uno per il reparto avanzato e uno per quello arretrato. Proprio per la difesa, agli ordini di mister Cristian Serpini, arriverà il classe 2006 Matteo Milan dal Giugliano, mentre per l'attacco si punterà più sull'esperienza: prossimo l'accordo con il Crotone per il classe 1994 Federico Ricci. La chiusura delle operazione è attesa già per la giornata odierna, e stasera potrebbe anche arrivare l'ufficialità.
Probabilmente anche di qualche uscita, perché sul mercato c'è Claudio Santini, ma l'arrivo in rossonero di un attaccante, come avevamo riportato, è subordinato alla sua partenza (non mancano richieste). Probabilmente, Ricci è un indizio, ma di più se ne saprà a stretto giro di posta.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.