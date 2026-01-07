TMW Doppio colpo del Sorrento. Dal Giugliano arriva Milan, dal Crotone l'esperto Ricci

Un doppio colpo ormai prossimo per il Sorrento, che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è pronto a chiudere due innesti, uno per il reparto avanzato e uno per quello arretrato. Proprio per la difesa, agli ordini di mister Cristian Serpini, arriverà il classe 2006 Matteo Milan dal Giugliano, mentre per l'attacco si punterà più sull'esperienza: prossimo l'accordo con il Crotone per il classe 1994 Federico Ricci. La chiusura delle operazione è attesa già per la giornata odierna, e stasera potrebbe anche arrivare l'ufficialità.

Probabilmente anche di qualche uscita, perché sul mercato c'è Claudio Santini, ma l'arrivo in rossonero di un attaccante, come avevamo riportato, è subordinato alla sua partenza (non mancano richieste). Probabilmente, Ricci è un indizio, ma di più se ne saprà a stretto giro di posta.