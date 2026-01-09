Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dal basket al calcio, è crisi sportiva a Trapani: arriva un altro -7 al club di Antonini

Dal basket al calcio, è crisi sportiva a Trapani: arriva un altro -7 al club di AntoniniTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Tommaso Maschio

Non solo il basket, con gli Shark che dopo aver saltato la trasferta di Bologna contro la Virtus in campionato hanno scritto una delle pagine più tristi di quello sport presentandosi in solo cinque al play in di Champions League contro l'Hapoel Holon in quella che può essere definita una partita farsa atta solo a evitare una mega multa da 600mila euro. Anche a livello calcistico la crisi sportiva di Trapani continua ad aggravarsi. Nella giornata appena passata infatti il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto altri sette punti di penalizzazione alla società del presidente Valerio Antonini che si vanno a sommare agli otto già inflitti in precedenza portando il totale a 15. Le rassicurazioni del numero uno siciliano, arrivate nei giorni scorsi attraverso i propri social, che sia sul fronte calcistico sia su quello cestistico promette battaglia accusando le federazioni di comportamenti vessatori nei suoi confronti.

Questo il comunicato della FIGC:
"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa.

Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive".

Questa invece la nuova classifica:
Benevento 44, Catania 42, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone 28, Casarano 28, Potenza 26, Audace Cerignola 25, Atalanta U23 22, Cavese 21, Sorrento 21, Siracusa 21, Team Altamura 20, Trapani 19, Latina 19, Foggia 19, Giugliano 16, Picerno 15

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Figuraccia europea di Antonini nel basket. Deve iniziare a tremare anche il Trapani?... Figuraccia europea di Antonini nel basket. Deve iniziare a tremare anche il Trapani?
Trapani, Antonini: "Accanimento incredibile, chi va via lo fa per una totale insicurezza"... Trapani, Antonini: "Accanimento incredibile, chi va via lo fa per una totale insicurezza"
Trapani, ancora guai per la società di Antonini: nuovo deferimento da parte del TFN... Trapani, ancora guai per la società di Antonini: nuovo deferimento da parte del TFN
Altre notizie I fatti del giorno
Serie A, manca ancora il campione d'inverno. Risultati e classifica aggiornata Serie A, manca ancora il campione d'inverno. Risultati e classifica aggiornata
Milan graziato da Stanciu e intanto perde terreno contro l'Inter. Solo 1-1 contro... Milan graziato da Stanciu e intanto perde terreno contro l'Inter. Solo 1-1 contro il Genoa
Trepy entra e segna al debutto: 2-2 tra Cremonese e Cagliari allo Zini Trepy entra e segna al debutto: 2-2 tra Cremonese e Cagliari allo Zini
Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara
Lazio protagonista sul mercato: presi Ratkov e Taylor, blindato Marusic. Saluta Guendouzi... Lazio protagonista sul mercato: presi Ratkov e Taylor, blindato Marusic. Saluta Guendouzi
Supercoppa di Francia e di Spagna: il derby al Real che va in finale col Barça, festa... Supercoppa di Francia e di Spagna: il derby al Real che va in finale col Barça, festa PSG ai rigori
Dal basket al calcio, è crisi sportiva a Trapani: arriva un altro -7 al club di Antonini... Dal basket al calcio, è crisi sportiva a Trapani: arriva un altro -7 al club di Antonini
L'Inter allunga in vetta alla classifica. Aspettando Milan-Genoa L'Inter allunga in vetta alla classifica. Aspettando Milan-Genoa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
1 Bento al Genoa, De Rossi: "Scelta mia. Leali sapeva che avremmo cercato un altro portiere"
2 Milan-Genoa, Marelli: "Il rigore non andava assegnato. Il VAR difficilmente poteva intervenire"
3 Genoa, Vitinha: "De Rossi o Vieira? Può venire qualsiasi mister, ma senza atteggiamento..."
4 Milan, Allegri: "Questo è un punto guadagnato. Inter e Napoli sono più forti di noi"
5 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara
Immagine top news n.1 Lazio protagonista sul mercato: presi Ratkov e Taylor, blindato Marusic. Saluta Guendouzi
Immagine top news n.2 Milan-Genoa 1-1, le pagelle: Leao si riabilita col gol. Stanciu spreca il match point
Immagine top news n.3 Stanciu grazia il Milan: rigore alle stelle al 98'. E tra i rossoneri e il Genoa finisce 1-1
Immagine top news n.4 Lazio, sventola la bandiera Marusic. Il montenegrino ha rinnovato il contratto
Immagine top news n.5 Roma, ci siamo per Raspadori: decisiva la trasferta di Massara, affare in dirittura d'arrivo
Immagine top news n.6 Roma, non solo Raspadori: avviata la trattativa col Tottenham per Dragusin
Immagine top news n.7 Lazio, ecco il sostituto di Castellanos. Preso a titolo definitivo il serbo Petar Ratkov
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "Società in difficoltà? Difficile intervenire durante l'anno. Servire organismo ad hoc"
Immagine news Altre Notizie n.2 Arbitri e VAR nel caos in Serie A, il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Napoli decimato, Inter favorita. E su arbitri e VAR dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Tutti i MVP della 19ª giornata di Serie A: Lorenzo Colombo è il migliore di Milan-Genoa
Immagine news Serie A n.3 Milan, Allegri e il pericolo scampato: "Non puoi prendere un contropiede e un rigore così"
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, Vardy: "Spero di continuare così, so gestire il mio corpo. In campo per passione"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Mazzitelli: "Più gioco, più sto bene. Contento per Trepy, i giovani hanno la testa giusta"
Immagine news Serie A n.6 La 19ª giornata di Serie A si è chiusa senza vittorie casalinghe. Tre precedenti a 20 squadre
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B sempre più internazionale: accodo con Prime Video sarà trasmessa in 10 paesi
Immagine news Serie B n.2 Bari, ci siamo per Stabile e De Pieri dall'Inter. I due giovani sono sbarcati in città
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, tegola Magnani in difesa: il centrale dovrà restare fermo circa 40 giorni
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, ag. Bellemo: "Tante chiacchiere, ma al momento non è in uscita"
Immagine news Serie B n.5 Bari, per l'attacco piace Gondo della Reggiana. Ma l'operazione è complessa
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Farji si presenta: "Un onore rappresentare questa città. Darò tutto me stesso"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Caldirola: "Qui per andare in Serie B. Floro Flores? Mi ricorda Palladino"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Leverbe: "Sul mercato serve un vice Costa e un altro centrale difensivo"
Immagine news Serie C n.3 Grammatica: "Società in difficoltà? Difficile intervenire durante l'anno. Servire organismo ad hoc"
Immagine news Serie C n.4 Cavese, nuova idea per l'attacco: piace Perlingieri. Attualmente è in forza al Crotone
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, lussazione alla spalla per Zanellati. Il portiere si opererà martedì prossimo
Immagine news Serie C n.6 Dolomiti Bellunesi, in arrivo lo svincolato Petito per rinforzare l'attacco
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
Immagine news Calcio femminile n.3 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo, la terzina Pellinghelli saluta per sei mesi: giocherà con il Bologna
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa, arriva l'attaccante Georgsdottir dal Breidablik: ha firmato fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)