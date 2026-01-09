Dal basket al calcio, è crisi sportiva a Trapani: arriva un altro -7 al club di Antonini
Non solo il basket, con gli Shark che dopo aver saltato la trasferta di Bologna contro la Virtus in campionato hanno scritto una delle pagine più tristi di quello sport presentandosi in solo cinque al play in di Champions League contro l'Hapoel Holon in quella che può essere definita una partita farsa atta solo a evitare una mega multa da 600mila euro. Anche a livello calcistico la crisi sportiva di Trapani continua ad aggravarsi. Nella giornata appena passata infatti il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto altri sette punti di penalizzazione alla società del presidente Valerio Antonini che si vanno a sommare agli otto già inflitti in precedenza portando il totale a 15. Le rassicurazioni del numero uno siciliano, arrivate nei giorni scorsi attraverso i propri social, che sia sul fronte calcistico sia su quello cestistico promette battaglia accusando le federazioni di comportamenti vessatori nei suoi confronti.
Questo il comunicato della FIGC:
"Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa.
Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive".
Questa invece la nuova classifica:
Benevento 44, Catania 42, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone 28, Casarano 28, Potenza 26, Audace Cerignola 25, Atalanta U23 22, Cavese 21, Sorrento 21, Siracusa 21, Team Altamura 20, Trapani 19, Latina 19, Foggia 19, Giugliano 16, Picerno 15
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.