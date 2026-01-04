Trapani, Antonini: "Accanimento incredibile, chi va via lo fa per una totale insicurezza"

Non c'è pace per il Trapani. Nella giornata di ieri è arrivato un nuovo deferimento presso il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare per il club siciliano, causa di alcune violazioni di natura amministrativa riferite ai pagamenti degli emolumenti dei mesi di luglio e agosto 2025 e del mancato versamento della quarta e quinta tranche delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS. A seguito della nota pubblicata dal club sul suo sito ufficiale, sono arrivate anche le parole del presidente Valerio Antonini.

Ecco le sue dichiarazioni, ai microfoni della TgR Sicilia: "C'è un accanimento incredibile. I giocatori della squadra di calcio stanno andando via perché c'è una totale insicurezza su quella che è la gestione della società. Bisogna cercare di arrivare a giugno per ricominciare in modo diverso e probabilmente con un nuovo proprietario sia nel calcio sia nel basket. Ogni eventuale azione tesa a cancellare queste due società sarà portata presso tutti i tribunali civili per una richiesta di risarcimento danni senza precedenti" .