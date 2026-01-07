Figuraccia europea di Antonini nel basket. Deve iniziare a tremare anche il Trapani?

Può il basket legarsi al calcio? Sì, se il proprietario di un club è lo stesso di una società calcistica. Ovvio il riferimento, le formazioni in questione sono la Trapani Shark e il Trapani, entrambi in mano del presidente Valerio Antonini; che, per la stagione corrente, ha visto entrambe le compagini penalizzate, 8 punti quelli avuti nel calcio, e altrettanti quelli del basket, che andranno per ad aumentare domani, quando arriverà un’altra sentenza del Tribunale Federale sulla regolarità dei documenti per l’iscrizione al campionato.

Una situazione preoccupante, che ha portato anche a grosse ripercussioni sul campo. Come infatti riporta l'edizione on line del Corriere della Sera, si è chiuso dopo nemmeno sette minuti il match di andata dei play-in di Basketball Champions League contro l’Hapoel Holon, che ha per altro segnato il ritorno in campo degli Shark dopo la rinuncia a giocare il turno di campionato di domenica scorsa a Bologna. Gli arbitri si sono trovati costretti a chiudere anticipatamente il match, sul punteggio di 38-5 per gli israeliani, perché la squadra siciliana era rimasta in campo con un solo giocatore; uno dei cinque presenti in maglia granata, con la società che adesso annovera solo sette tesserati. Unica nota lieta, evitata la sanzione di 600mila euro con annessa esclusione dalla competizione. L'eliminazione dal turno successivo è però già arrivata, da regolamento.

Non è mancata la nota di Valerio Antonini, che per altro aveva minacciato di ritirare la squadra dal campionato: "Ringrazio i giocatori che sono andati in Bulgaria a fare questa comparsa, chiaramente indecorosa, che evita però al Club una multa di 600,000€ che la BCL ci aveva comunicato in caso di forfait; Grazie alla FIP e alla Lega per averci ridotto in queste condizioni bloccando i tesseramenti".

Al netto di tutto ciò, considerando che si avvicinano anche le scadenze calcistiche, dovrà tremare ancora anche il Trapani?