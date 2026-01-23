Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Team Altamura, ceduto a titolo definitivo Pasqualino Ortisi al Trapani

Team Altamura, ceduto a titolo definitivo Pasqualino Ortisi al TrapaniTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 13:05Serie C
Luca Bargellini

Il Team Altamura comunica di aver raggiunto l’accordo con il Trapani Calcio per la cessione a titolo definitivo del calciatore Pasqualino Ortisi.

La società ringrazia Pasqualino per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi con i colori biancorossi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

