Team Altamura, ceduto a titolo definitivo Pasqualino Ortisi al Trapani
Il Team Altamura comunica di aver raggiunto l’accordo con il Trapani Calcio per la cessione a titolo definitivo del calciatore Pasqualino Ortisi.
La società ringrazia Pasqualino per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi con i colori biancorossi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
