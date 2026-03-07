Foggia, Giron torna sulla sconfitta nel derby: "Chiediamo scusa ai tifosi, ora azzeriamo tutto"

Il difensore del Foggia Maxime Giron, intervistato dai microfoni di Antenna Sud, è tornato sulla sconfitta rimediata nel derby contro il Team Altamura di giovedì scorso: "Siamo stati sfortunati. Penso che la nostra sia stata tutto sommato una partita discreta, dove abbiamo tenuto bene il campo. Adesso dobbiamo a tutti costi cercare di conquistare i tre punti.

La mancata reazione dopo il gol? Loro si sono abbassati e abbiamo faticato a trovare le linee di passaggio. Come uscire da questa situazione difficile? Azzeriamo tutto e pensiamo alla prossima sfida contro il Potenza. Ringraziamo i tifosi e chiediamo scusa per il risultato".