Team Altamura, il ds Lauriola: "Cercheremo di accontentare chi non trova spazio"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
ieri alle 23:49Serie C
Daniel Uccellieri

Matteo Lauriola, direttore sportivo del Team Altamura, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta casalinga contro la Casertana per fare il punto sul mercato biancorosso: "Non dobbiamo dimenticarci il progetto che stiamo portando avanti e che porteremo fino alla fine del campionato.
C’è stata un’uscita: giocando con centrocampo a due ne avevamo cinque. Franco, a cui va il mio personale ringraziamento per la professionalità con cui ha gestito la sua presenza, ha scelto di andare a giocare altrove e abbiamo accettato la sua richiesta. È uscita la notizia che abbiamo rifiutato un’offerta da una squadra di Serie B per un nostro calciatore e non mancano altre richieste. Nessuno dei calciatori dell’Altamura andrà via. Il mercato cercherà di accontentare chi non trova spazio e sostituirlo analogamente nei ruoli e nelle caratteristiche, già condivise con proprietà e mister. Il mercato è appena iniziato. Oggi (ieri, ndr) commentiamo una sconfitta che fa male, ma ci può stare contro una squadra in serie positiva da nove risultati, terza in classifica meritatamente. Non dobbiamo farci prendere da scoramento o panico. La squadra ha sempre reagito nei momenti di difficoltà. Mi unisco al mister: quotidianamente sono presenti al campo, lavorano tanto e di qualità. Dobbiamo continuare così. L’importante è restare uniti. La proprietà ci è vicina in tutte le maniere. Con la proprietà ci confrontiamo quotidianamente. Con il mister condivido le giornate lavorative per capire cosa fare per migliorarci. C’è tutta la mia attenzione nei prossimi giorni per portare a casa gli obiettivi individuati".

Il dirigente del club pugliese non fa nomi: "Li saprete quando verranno ufficializzati". La squadra ha una delle età medie più basse del campionato: "Non è una questione d’età. Andremo a lavorare su caratteristiche che oggi ci mancano. Se il profilo individuato avrà la stessa età o qualche anno in più, l’importante è che abbia le caratteristiche per colmare le lacune che purtroppo si stanno evidenziando, anche per qualche infortunio prolungato.
Questo è il mese in cui dobbiamo cercare di collimare tutte le esigenze. Quindi andremo a cercare giocatori con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo adesso? Diverse no. Ci sarà qualcuno che chiederà di andare a giocare e andrà sostituito. Mi aspetto queste richieste. So che qualcuno non è contento del minutaggio, ma le caratteristiche all’interno del modulo del mister saranno le stesse".

