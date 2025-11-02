Team Altamura, Mangia: "Florio meritava il gol, ma sono contento della prestazione di tutti"

Dopo la vittoria contro il Cosenza, il tecnico del Team Altamura Devis Mangia ha analizzato in conferenza stampa: "Sono contento per Florio che meritava il gol, c'è stata una reazione importante della squadra dopo il gol subito. Tanti gol nel finale? Ho sempre institito sul fatto che le partite ormai hanno momenti differenti: ci sono delle supremazie all'interno della gara, c'è da essere bravi a gestire quando si è in difficoltà e a farsi forza quando si ha qualcosa in più. Al 75', quando una partita è ancora aperta, cambiano equilibri e inerzie: siamo stati bravi a gestire questa parte, dopo essere andati sotto.

Il cambio di Zazza è dovuto a problemi di crampi. Franco è entrato al posto di Nazzaro perché avevamo bisogno del suo palleggio, non è stato bene per qualche giorno ma ha fatto comunque una buona partita. Nel primo tempo la partita è stata bloccata, tutte e due hanno fatto un po' di errori tecnici e quindi è mancata un po' di fluidità nel gioco. Sono serenissimo e contento della prestazione di tutti, subentrati compresi. Prepari una partita, compresi ipotetici cambi, e poi devi cambiare due centrali difensivi su tre, una cosa che difficilmente si va a fare.

Silletti è da mercoledì che ha un problema al polpaccio, lo abbiamo gestito e provato prima della partita: non sapevo se avrebbe potuto iniziare e fino a che punto sarebbe riuscito ad arrivare, va ringraziato perché è voluto esserci. I ragazzi stanno dimostrando di essere squadra e questo fa la differenza in tante situazioni, ci sono dei giovani e altri più esperti che danno degli esempi veramente importanti. Abbiamo la nostra identità, ma dobbiamo pensare sempre a crescere".