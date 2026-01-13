Tensione sugli spalti durante Torres-Campobasso? I sardi precisano la situazione: la nota

Una gara con qualche strascico di troppo, quella terminata 2-2 tra Torres e Campobasso, perché la formazione molisana, a seguito del triplice fischio, ha lamentato aggressioni verbali al vicepresidente del club Nicola Cirrincione, offeso da alcuni tifosi della Torres presenti sulla tribuna del 'Vanni Sanni'. Questo, quando riferito dal club:

"In occasione della gara Torres–Campobasso disputata a Sassari, allo Stadio Vanni Sanna, nel concitato finale dell’incontro, e in particolare dopo la realizzazione delle due reti del Campobasso FC, il vicepresidente del Club, Nicola Cirrincione, presente sugli spalti, è stato oggetto di espressioni verbali inappropriate da parte di alcuni sostenitori della Torres.

Il Campobasso FC stigmatizza tali comportamenti, ritenendoli estranei ai principi di correttezza e rispetto che devono sempre caratterizzare il confronto sportivo.

Il Club, nel ribadire la propria fiducia nelle istituzioni sportive competenti, si riserva di tutelare la propria dirigenza nelle sedi opportune".

Non ha però tardato ad arrivare la risposta della compagine sarda:

"In merito al comunicato pubblicato dal Campobasso nella giornata di ieri, ed inerente alle presunte espressioni verbali inappropriate rivolte da alcuni sostenitori della Torres al vicepresidente molisano Nicola Cirrincione al termine del match di sabato, la Torres intende ribadire e difendere i valori che da sempre contraddistinguono il Club e la sua comunità sportiva in tutta Italia.

Rispetto, educazione, socialità e spirito sportivo rappresentano da sempre elementi fondanti dell’identità della Torres, riconosciuti nel tempo anche attraverso numerose attestazioni e riscontri a livello nazionale. Tali valori appartengono non solo alla Società, ma all’intera comunità che vive lo stadio come luogo di incontro, condivisione e partecipazione.

Nel post-gara, in occasione del consueto appuntamento del “terzo tempo” offerto dalla Torres, non è stata segnalata né percepita alcuna situazione di tensione. Al contrario, si è respirato un clima sereno e disteso, tipico delle partite intensamente combattute sul campo ma vissute con rispetto e sportività al di fuori di esso. Questo momento di convivialità rappresenta per il Club un’espressione autentica dello spirito del territorio e della volontà di costruire relazioni positive e sincere tra le comunità sportive.

Sarà premura della Torres, alla prima occasione utile, rafforzare ulteriormente questo spirito di vicinanza e accoglienza, nella convinzione che il dialogo diretto e la relazione umana siano sempre la strada migliore per custodire e trasmettere i valori del calcio.

Qualora si siano verificati comportamenti individuali non consoni, la Società ribadisce che essi non rappresentano in alcun modo i valori della Torres, che continuerà a promuovere un confronto sportivo sano, rispettoso e civile, dentro e fuori dal campo.

La Torres guarda avanti orgogliosa dei propri valori e della propria tifoseria, convinta che il calcio debba restare un luogo di competizione leale, di rispetto reciproco e di incontro tra comunità diverse".