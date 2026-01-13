Ternana, caccia a rinforzi a sinistra: sono tre i nomi sul taccuino di Foresti

Il mercato della Ternana, dopo l’arrivo di Giuseppe Panico dall’Avellino per rinforzare l’attacco, si concentrerà nel trovare un elemento che possa fare da alternativa a Bruno Martella come centrale di sinistra nella retroguardia a tre e che possa agire anche da esterno sinistro a tutta fascia nel 3-4-1-2 del tecnico Liverani.

Come riporta Ternananews.it il direttore dell’area tecnica Diego Foresti ha messo nel mirino tre calciatori: il primo è Andrea Cagnano, classe ‘98 in forza all’Avellino dove è sceso in campo solo in otto occasioni, mentre il secondo porta a quel Damiano Cancellieri, classe 2001 in uscita dal Siracusa dove ha giocato 15 gare mettendo a segno anche una rete.

Entrambi i giocatori sono più esterni di fascia che centrali mancini e per questo gli umbri studiano anche il classe 2004 Mattia Brugarello della Juventus Next Gen che ha giocato solo sette gare, ma tutte da titolare e restando in campo per l’intera partita. Il bianconero può giocare sia da centrale di sinistra che da centrale puro nella linea a tre, ma non ha grande esperienza come esterno.