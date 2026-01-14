Ternana ko col Potenza. Liverani: "Per l’obiettivo Coppa Italia abbiamo il 40% di possibilità"

Semifinale di andata di Coppa Italia Serie C amara per la Ternana, caduta contro il Potenza tra le mura amiche del 'Libero Liberati': la formazione lucana si è imposta per 0-1 con la rete di Murano, e parte quindi avvantaggiata per la sfida di ritorno, dove tutto può accadere.

A margine del confronto, come si legge su ternananews.it, queste le parole del tecnico rossoverde Fabio Liverani: "Sono dispiaciuto, è stata una partita giocata contro una squadra buona ma molto equilibrata, e nella ripresa, nel nostro miglior momento abbiamo preso un gol evitabile e sprecato delle occasioni: l'inerzia del confronto è cambiata. Loro erano più smaliziati, dopo la rete non si è più giocato a calcio. Dispiace, sono deluso ma si è giocato solo il primo tempo: vediamo cosa succederà al ritorno”.

Aggiunge quindi: "Dobbiamo crescere, siamo stati nervosi sulle loro perdite di tempo, abbiamo poco mestiere e non lo possiamo insegnare. Ci lecchiamo le ferite, ma l’uno a zero è un risultato recuperabile, non ho visto tutta questa differenza con il nostro avversario. Ci vuole più cattiveria e voglia di fare gol. Oggi per l’obiettivo Coppa Italia abbiamo il 40% di possibilità, ci restano poi 16 partite. Sapevamo che non potevamo competere per vincere, ma ci dispiace perché la piazza merita qualcosa di più della C. Ma dobbiamo essere realisti del momento, chi siamo e dove siamo".

Non manca la nota al mercato: "Foresti si occupa del mercato di riparazione, ma va fatto in relazione ai nostri obiettivi, rientrando nei nostri parametri. Vogliamo giocatori funzionali e che possano funzionare, altrimenti mi tengo i miei e sono contento. O si prendono giocatori che alzano il livello o restiamo così. Però ci manca qualcosa li davanti, si può migliorare con il lavoro e poi Foresti cercherà di concludere sia in entrata che in uscita. Dopo questi 9 giorni inizia un tour de force importante, da metà febbraio a metà marco è il periodo clou del campionato".