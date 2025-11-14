Ternana, Liverani: "Grave non vedere il rigore contro la Vis Pesaro, soprattutto con il FVS"

Fabio Liverani, tecnico della Ternana, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Sambenedettese: "

“Il rigore contro la Vis Pesaro è clamoroso. Ci può stare che non si vede a velocità normale ma con una tecnologia del genere a disposizione è grave. Mi dispiace perché poi gli episodi cambiano gli esiti delle partite, senza nulla togliere alla Vis Pesaro che ha fatto un’ottima partita - riporta Ternananews.it -. Andiamo avanti perché non possiamo farci nulla. Noi giochiamo sempre per vincere con rispetto. Il percorso nostro è quello di vincere tutte le partite perché vogliamo vincerle. Poi ci sono gli avversari e le difficoltà. Veniamo da tre pareggi ma ora incontriamo una squadra che vuole portare a casa tre punti e conta su un ambiente caldo. In ogni caso dipenderà molto da noi”.

I marchigiani sono una squadra abbastanza camaleontica: “Abbiamo visto più partite e hanno cambiato spesso tra 4-3-3 e 4-2-3-1 ma hanno usato anche altri moduli. Abbiamo lavorato cercando di preparare tutti i possibili moduli ma a prescindere quello che conta sono le interpretazioni dei calciatori. Noi cerchiamo di pensare al campo. Sui giocatori in avanti tutte e due le ipotesi sono valide, devo decidere. L’allenatore si deve un po’ adattare alle caratteristiche dei calciatori per dagli la possibilità di esprimersi al meglio. Oggi questa squadra ha fatto un percorso con la difesa a 3 e per farla a 4 servirebbero caratteristiche diverse. Oggi non è fattibile, per ora continuiamo così. Dubbi? Uno dietro, poi c’è quello in attacco, se giocare con due trequartisti o due punte”.

La serenità extracampo sembra finalmente trovata: "Abbiamo avuto un periodo negativo ma oggi c’è un punto di riferimento con la presidente Rizzo, Massimo Ferrero e tutta la famiglia Rizzo. Siamo sereni perché vediamo che c’è gente che lavora per questo. I calciatori ci pensano ma quando ci sarà una situazione più limpida lo verremo a sapere. Ad oggi ci sono situazioni in stand-by ma quando si definirà tutto vedremo meglio. La squadra oggi ha un riferimento e non ci sono preoccupazioni per i giocatori perché quando la proprietà è presente la squadra è serena".