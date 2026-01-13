Ternana, Liverani prima delle semifinali di Coppa Italia: "Difficile chiudere tutto in 90'"

Vigilia di semifinale d'andata di Coppa Italia Serie C per la Ternana di Fabio Liverani. Domani al 'Liberati' di Terni è atteso il Potenza per il primo round di questa doppia sfida che potrà aprire ad una delle due formazioni le porte della finalissima.

"Nell’arco della stagione non mi ricordo una partita dove abbiamo fatto poco come ad Ascoli - ha detto Fabio Liverani, tecnico delle Fere nella consueta conferenza stampa della vigilia (fonte TernanaNews) -. Su questo non ci sono dubbi. Fermo restando che questa è una competizione diversa dove c’è un’andata e un ritorno. Va gestita nei 180′ con identità, determinazione, sapendo che è la prima parte di questa competizione. Come noi, le squadre che sono arrivate in semifinale e non lottano per la prima posizione sanno che è molto importante. Il Potenza non fa una trasferta classica. E’ da ieri in ritiro a Roma. E’ una squadra che ha qualità, identità e noi dovremo essere bravi a fare una partita di qualità, determinazione e attenzione. Ho visto i ragazzi pronti, arrabbiati calcisticamente per la partita di Ascoli. Per fortuna si torna subito in campo. Sono convinto che faremo una partita da Ternana".

Partita andata e ritorno: più proficuo provare a chiuderla?

"Ognuno di noi ha dei pensieri. Dire chiuderla all’andata mi sembra un desiderio grande. Sappiamo che giochiamo in casa e dovremo cercare di sfruttare al massimo le nostre occasioni. Non vuol dire che dobbiamo andare all’arrembaggio. Dobbiamo cercare di fare una partita cattiva, di vincerla o nel caso di tenerla aperta. Non penso sia una partita che si possa chiudere nei primi 90′".

Ternana e Potenza arrivano entrambe da una sconfitta.

"Dobbiamo essere volenterosi, determinati, aggressivi ma con equilibrio. Ci possono essere anche i supplementari al ritorno. Sotto il profilo del pensiero alle partite precedenti a questa semifinale anche inconsciamente ci può stare. In questo punto del campionato è più facile recuperare una sconfitta come quella di Ascoli più che una di Coppa Italia".

Martella come sta?

"E’ a disposizione, tutto regolare".

Panico?

"E’ arrivato con entusiasmo, volontà. Ha una buona condizione. E’ disponibile. Può giocare anche dall’inizio".