Pinamonti ancora alle prese con la bronchite: la punta parte comunque per Reggio Emilia

Andrea Pinamonti ha saltato la scorsa partita di campionato della Lazio, quella poi terminata con una vittoria per 2-1 contro il Parma: il motivo non è di carattere atletico ma sanitario, in quanto l'attaccante classe 1999 sta facendo i conti con una fastidiosa bronchite che lo limita nell'attività di tutti i giorni.

Partirà per Reggio Emilia

La prossima partita della Lazio è un impegno speciale per Pinamonti, visto che domani i biancocelesti vanno ospiti sul campo del Sassuolo, che è il club in cui militava il centravanti fino all'ultima estate e dal quale è stato ceduto proprio ai capitolini. Secondo quanto appreso da TMW, Pinamonti partirà in direzione Reggio Emilia, con le sue condizioni che saranno valutate di ora in ora nell'avvicinamento al match.