Pinamonti ancora alle prese con la bronchite: la punta parte comunque per Reggio Emilia

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Pinamonti ancora alle prese con la bronchite: la punta parte comunque per Reggio EmiliaTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 13:47Serie A
autore Dimitri Conti
26.10.2026 13:47Serie A
L'attaccante della Lazio, dopo aver saltato la partita contro il Parma di sabato, spera di poter rientrare per la sfida al 'suo' Sassuolo.
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Andrea Pinamonti ha saltato la scorsa partita di campionato della Lazio, quella poi terminata con una vittoria per 2-1 contro il Parma: il motivo non è di carattere atletico ma sanitario, in quanto l'attaccante classe 1999 sta facendo i conti con una fastidiosa bronchite che lo limita nell'attività di tutti i giorni.
Partirà per Reggio Emilia
La prossima partita della Lazio è un impegno speciale per Pinamonti, visto che domani i biancocelesti vanno ospiti sul campo del Sassuolo, che è il club in cui militava il centravanti fino all'ultima estate e dal quale è stato ceduto proprio ai capitolini. Secondo quanto appreso da TMW, Pinamonti partirà in direzione Reggio Emilia, con le sue condizioni che saranno valutate di ora in ora nell'avvicinamento al match.
Fonte: Alessio Del Lungo
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