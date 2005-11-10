Kvicha Kvaratskhelia, l'MVP della scorsa Champions League. Ma senza il Mondiale...

In un anno dispari, Kvicha Kvaratskhelia sarebbe probabilmente il Pallone d'Oro. Perché il georgiano è riuscito a vincere la sua seconda Champions League - in un anno e mezzo - con il Paris Saint Germain. Oltre a questo è stato nominato il miglior giocatore della competizione, ed è difficile dire il contrario. Fra gol, assist, finte e controfinte, ci ha messo anche il rigore procurato per l'uno a uno di Dembele, quando l'Arsenal sembrava chiuso a riccio nella finale di Budapest.

Perché sì

È stato il migliore della competizione europea di gran lunga, con dieci gol e sette assist, alcune giocate straordinarie da strabuzzare gli occhi. "Non penso che dipenda da me - ha detto nei mesi scorsi - dipende da ciò che decide la gente. Insieme a me ci sono tanti grandi calciatori ed è un vero piacere per me essere candidato con loro. Nella vita e nel calcio tutto può succedere. Ecco perché oggi sono qui al PSG e sono molto orgoglioso di questo. Kevin Keegan unico calciatore a vincere il Pallone d'Oro senza giocare i Mondiali? Non lo sapevo... allora è possibile! Per me è un onore quando leggende come Platini o Kroos dicono che sono tra i favoriti, me lo merito. Se c'è una singola persona su questo pianeta che dice che merito il Pallone d'Oro, significa che sto facendo le cose nel modo giusto".

Perché no

Se Kevin Keegan è l'unico ad avere vinto il Pallone d'Oro qualche motivo ci sarà. Bastav a probabilmente che la Georgia si qualificasse e facesse un percorso fino agli ottavi di finale... Così è molto difficile. Purtroppo per Kvara.