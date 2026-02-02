TMW
Torres, Carboni saluta: passa in prestito fino a giugno ai maltesi dell'Hamrun Spartans
Cessione in arrivo per la Torres.
Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club sardo ha appena definito il trasferimento in prestito fino a giugno di Michele Carboni, centrocampista offensivo classe 2004, all'Hamrun Spartans, formazione maltese allenata dall'italiano Giacomo Modica.
