Il Milan non affonda e la Juve torna su Mateta: il giocatore attende la risposta dei rossoneri
La Juventus resta alla finestra per Jean-Philippe Mateta. In attesa di capire se il Milan affonderà o meno il colpo in queste ultime ore di calciomercato, secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero è tornato a chiedere informazioni al Crystal Palace.
Il Milan ha già un accordo con il Crystal Palace per il giocatore ma se non dovesse affondare, le cose potrebbero cambiare e la Juve potrebbe approfittarne. Sarebbero trattative diverse, il Milan lo prenderebbe subito a titolo definitivo mentre la Juve potrebbe offrire nuove condizioni al Crystal Palace.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
