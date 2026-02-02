TMW Il Milan non affonda e la Juve torna su Mateta: il giocatore attende la risposta dei rossoneri

La Juventus resta alla finestra per Jean-Philippe Mateta. In attesa di capire se il Milan affonderà o meno il colpo in queste ultime ore di calciomercato, secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero è tornato a chiedere informazioni al Crystal Palace.

Il Milan ha già un accordo con il Crystal Palace per il giocatore ma se non dovesse affondare, le cose potrebbero cambiare e la Juve potrebbe approfittarne. Sarebbero trattative diverse, il Milan lo prenderebbe subito a titolo definitivo mentre la Juve potrebbe offrire nuove condizioni al Crystal Palace.