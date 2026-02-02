TMW
Sassuolo, Pedro Felipe arrivato a Milano: arriverà in prestito con diritto dalla Juventus
Rinforzo in difesa per il Sassuolo. La formazione di Fabio Grosso è pronta ad accogliere un nuovo innesto nel pacchetto arretrato. Si tratta di Pedro Felipe in arrivo dalla Juventus. Come raccolto dalla nostra redazione, il giocatore ha raggiunto Milano per firmare il proprio contratto con i nerazzurri emiliani. L'operazione è stata conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto più una percentuale da versare ai bianconeri in caso di un'eventuale cessione.
