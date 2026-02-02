Juventus, tentativo anche per Toney: no dell'inglese, che vuole un posto al prossimo Mondiale

Ivan Toney è talmente determinato a conquistare una maglia per il Mondiale con l'Inghilterra da essere pronto a dire "no" alla Juventus, scrive oggi il Daily Mirror. L'attaccante preferisce continuare a segnare nella Saudi Pro League piuttosto che trasferirsi a Torino. Il tecnico bianconero, Luciano Spalletti, vorrebbe un nuovo centravanti prima della chiusura del mercato (fissata per stasera alle ore 20, ndr) per dare continuità all'ottimo rullino di marcia della Juve, reduce da otto vittorie nelle ultime undici gare.

Spalletti ha messo nel mirino il 29enne Toney, soprattutto dopo il muro alzato dagli Spurs per il francese Randal Kolo Muani. Ma il bomber dell'Al-Ahli ha una priorità assoluta: convincere Thomas Tuchel a includerlo nella spedizione dei Tre Leoni, dopo che il tecnico tedesco lo aveva già inserito nei suoi piani lo scorso anno.

Toney – attuale capocannoniere della SPL con 18 reti – ha dichiarato di recente: "Sento di essere in un ottimo momento. Continuare a segnare qui in Arabia mi darà più chance di partecipare a quello che potrebbe essere il mio unico Mondiale".