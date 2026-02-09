Reggiana, via Dionigi: è Rubinacci il tecnico scelto per la salvezza

La Reggiana cambia guida tecnica e prova a dare una scossa alla propria stagione. Davide Dionigi è stato sollevato dall’incarico e al suo posto arriva Lorenzo Rubinacci, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di permanenza in categoria. Una scelta forte, mirata a ritrovare equilibrio e risultati nel momento più delicato dell’anno.

Rubinacci, 57 anni, originario di Urbino, conosce già molto bene l’ambiente granata. Nella stagione 2023/24 ha infatti lavorato a Reggio Emilia come vice di Alessandro Nesta, ruolo ricoperto anche al Monza fino allo scorso dicembre. Proprio con Nesta ha costruito un lungo percorso professionale: i due hanno condiviso esperienze a Frosinone, Perugia e al Miami FC, consolidando negli anni un rapporto tecnico e umano solido.

Il profilo del nuovo allenatore è quello di un uomo di campo con grande esperienza da collaboratore tecnico. Nel corso della carriera ha affiancato allenatori di spessore come Serse Cosmi e Marco Giampaolo, maturando competenze tra Serie A e Serie B. Un percorso spesso dietro le quinte, ma ricco di responsabilità e conoscenze tattiche.

Non mancano esperienze da primo allenatore, soprattutto nel settore giovanile: Rubinacci ha guidato la Primavera del Lecce e quella del Perugia, oltre ad aver ricoperto il ruolo di commissario tecnico della nazionale Under 20 del Gambia. Un bagaglio variegato, che unisce formazione, gestione del gruppo e conoscenza delle dinamiche professionistiche.

La Reggiana punta dunque su continuità ambientale ed esperienza maturata sul campo per centrare l’obiettivo salvezza. Ora tocca a Rubinacci trasformare fiducia e conoscenza in punti pesanti.