Trapani, Antonini: "Nessuno si è fatto avanti per il club. Vediamo entro il weekend"

Nuovo capitolo della diatriba fra il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e il numero uno del club granata Valerio Antonini, che nei giorni scorsi ha palesato la sua volontà di disimpegnarsi sia dalla società di calcio sia da quella di basket.

L'imprenditore è di nuovo intervenuto dai suoi canali social: "Ad oggi il Sindaco Tranchida si è ben guardato di venire a prendere i titoli delle due società ne a farsi carico di gestire il passaggio ad altri imprenditori locali interessati. Solo chiacchiere e distintivo, avrebbe urlato Robert De Niro. E al momento nessun imprenditore o cordate di imprenditori trapanesi si sono fatti avanti. Sembra che interessi solamente al sottoscritto, vediamo sino a fine settimana che succede e poi capiremo il da farsi, se continuare o meno, ed in che modo.

Ho letto che ci sarebbe un incontro dalla Trapani Shark richiesto con il Comune, niente di tutto ciò. Il Comune ci ha proposto un incontro con le solite richieste sconclusionate e senza rispetto firmate da un Ingegnere dal CV falso che oramai fa le veci dell’Avvocatura del Comune, inventandosi ogni volta pretese diverse e sempre più FARLOCCHE. Per quanto ci riguarda non ci sono incontri da fare, né soluzioni da trovare. Fate quello che ritenete, aspettiamo che facciate qualche ulteriore passo falso, poi saranno i tribunali a parlare, sia con il Comune che con il Libero Consorzio. Le richieste di risarcimento danni sono già in deposito così come le denunce per arricchimento indebito del Libero Consorzio sullo Stadio Provinciale. Solo sulla Magistratura faccio speranza, il resto ha ampiamente dimostrato di non meritare neanche un minuto in più del nostro tempo.

STAY TUNED".