Trapani, Antonini contro giornalisti e non solo: "Mi sa che oggi la prenderanno in quel posto"

Come è già noto, è quest'oggi una giornata cruciale per il Trapani: è infatti attesa l'udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale per rispondere delle inadempienze legate alle scadenze federali del 16 dicembre, che potrebbero portare a una svolta pesante della stagione, che va ben oltre i 15 punti di penalità già ricevuti dal club. La recidiva relativa a due scadenze consecutive non rispettate, infatti, porta la società a sanzioni che vanno da nuove penalità fino all'esclusione dal torneo in corso. espone infatti il Trapani a sanzioni che vanno da ulteriori punti di penalizzazione fino allo scenario più estremo dell’esclusione dal campionato.

Ovviamente sullo sfondo resta anche la scadenza del 16 febbraio, che potrebbe risultare decisiva, ma al netto di questo, il presidente dei siciliani Valerio Antonini, attraverso la propria pagina Facebook, si è scagliato contro giornalisti e "gufi", come lasciano intendere le sue parole. Questo, il suo post:

"Mi sa che oggi se la prenderanno in quel posto in tanti, dai tantissimi trapanesi che stanno aspettando con ansia la nostra esclusione ai vari Binda e colleghi di merende;

Sono convinto sempre di più che la verità trionferà, che per di più nella FIGC non c’è la stessa voglia della FIP di calpestare regolamenti e di fare alla fine invece chiarezza su un tema troppo delicato e complesso.

Sono sempre più fiducioso che alla fine riavremo tutti i punti e che a giugno avrò due titoli in Serie A per Basket e Serie C per il Calcio".

A proposito di basket, dopo la figuraccia europea, e diverse problematiche relative a stipendi e non solo, la Trapani Shark è stata estromessa dal torneo...