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Trapani, Balla resta anche il prossimo anno: l'attaccante ha rinnovato il contratto
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Besmir Balla, attaccante albanese classe '94, continuerà a vestire la maglia del Trapani anche per la prossima stagione. Il club siciliano ha annunciato che il giocatore, in scadenza di contratto, ha rinnovato per un'altra stagione. Di seguito la nota del club:
"La società F.C. Trapani 1905 è entusiasta nel comunicare che per la stagione sportiva 2026/2027 ha raggiunto l’accordo con Besmir Balla per il rinnovo contrattuale".
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